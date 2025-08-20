이번 주말 익산야구장에서 야구·치맥 즐겨 볼까

오는 22~24일 kt wiz 퓨처스 서머리그 진행

관람객 치킨·맥주 무료 제공 등 이벤트 풍성

지난해 8월 익산야구장에서 kt wiz 퓨처스 서머리그가 진행되고 있다./사진 제공=익산시

이번 주말 익산야구장에서 야구와 치맥을 함께 즐기는 건 어떨까?

익산시가 오는 22일부터 24일까지 사흘간 익산야구장에서 펼쳐지는 kt wiz 퓨처스 서머리그에 맞춰 야구와 치킨·맥주가 어우러지는 특별한 이벤트를 마련했다.

이번 이벤트는 kt wiz 2군 연고지인 익산에서 시민과 야구팬 모두가 즐길 수 있는 여름밤 축제 형식으로 진행된다.

행사 기간 동안 삼성 라이온즈와의 퓨처스리그 경기가 열리며, 매일 오후 6시 경기를 앞두고 오후 4시 30분부터 무료입장이 가능하다.

관람객에게는 치킨과 맥주가 무료로 제공되며, 갤럭시 Z플립7을 비롯한 푸짐한 경품 추첨과 이닝 이벤트도 준비돼 있다.

또 입장이 시작되는 오후 4시 30분부터 선수 팬 사인회가 열려 야구팬들에게 특별한 추억을 선물하고, 오후 6시 경기 개막과 함께 kt wiz 치어리더 팀의 열정적인 응원전이 더해져 관람객들과 함께 뜨거운 응원 열기를 만들 예정이다.

첫날인 22일에는 장지환 원광대학교 총학생회장이 시구에 나서 3일간 이어질 야구 축제의 시작을 알린다.

정헌율 시장은 “익산야구장에서 시민과 팬 모두가 어울릴 수 있는 여름 축제가 열린다”며 “많은 분들이 경기장을 찾아 선수들에게 힘찬 응원을 보내며 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

