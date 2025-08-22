전북 낮 최고기온 35도…일부 지역 소나기

서울 한낮 기온이 33도까지 오르며 더운 날씨를 보인 21일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 양산을 쓰거나 부채로 햇빛을 가리고 있다.연합뉴스

금요일인 22일 전북에는 구름이 많고 무더운 날씨가 이어지겠다.

전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 최저 기온은 전주 26.4도, 김제 25.6도, 부안 25.3도, 정읍 25.1도 등을 기록했다.

낮 최고기온은 32∼35도까지 올라 덥겠다.

아침부터 저녁까지 전북 동부 일부 지역에 소나기가 내리겠고, 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 5∼40㎜다.

전주기상지청 관계자는 "당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다"며 "온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출을 자제하는 등 건강관리에 유의해달라"고 당부했다.

