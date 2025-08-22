전북 낮 최고기온 35도…일부 지역 소나기

Trend news
금요일인 22일 전북에는 구름이 많고 무더운 날씨가 이어지겠다.
전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 최저 기온은 전주 26.4도, 김제 25.6도, 부안 25.3도, 정읍 25.1도 등을 기록했다.
낮 최고기온은 32∼35도까지 올라 덥겠다.
아침부터 저녁까지 전북 동부 일부 지역에 소나기가 내리겠고, 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 5∼40㎜다.
전주기상지청 관계자는 "당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다"며 "온열질환 발생 가능성이 높으니 야외 활동과 외출을 자제하는 등 건강관리에 유의해달라"고 당부했다.
