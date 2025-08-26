이전기사
전북일보로고

[속보] 국민의힘 신임 대표에 장동혁 선출
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-26 10:55 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 국회·정당
자체기사

[속보] 국민의힘 신임 대표에 장동혁 선출

문채연 웹승인 2025-08-26 10:37 수정 2025-08-26 10:53

김문수 후보에 2366표 차로 신승

image
국민의힘 장동혁 당 대표 후보가 22일 충북 청주시 흥덕구 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 무대에 올라 당원들에게 인사하고 있다. 연합뉴스 제공

국민의힘 신임대표에 재선 장동혁 의원이 선출됐다.

장 신임 대표는 26일 국회 도서관에서 속개된 제6차 전당대회 당 대표 결선투표에서 22만301표를 얻어 당선됐다.

장 대표와 맞붙은 김문수 전 고용노동부 장관은 21만7935표를 얻어 2366표 차로 석패했다.

이번 결선투표의 당원 투표율은 46.55%로, 당원 투표 결과 80%와 일반 국민 여론조사 결과 20%가 반영됐다.

장 대표는 판사를 거친 법조인 출신 재선 국회의원으로, 한때 대표적 친한(친한동훈)계로 분류됐으나 윤석열 전 대통령 탄핵 정국을 거치며 반탄(탄핵 반대)파 핵심 인물로 부상했다.

이번 전당대회에서도 ‘싸우지 않는 자, 배지를 떼라’는 강경 메시지를 내세우며 같은 반탄파 후보인 김문수 후보보다 더 강성 노선을 택해 당심을 공략했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#국민의힘 #국힘 #국힘대표 #국힘당대표 #국민의힘대표 #국민의힘당대표 #장동혁 #국민의힘장동혁
문채연 mcy000314@gmail.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr