완주생강, 세계중요농업유산 도전 녹록지 않다

용역 중간보고회… 생산농가 매년 줄고 과학적 연구자료 미흡

중국 백생강 우위 확보 전략, 국가적 과제 채택 등 필요

완주군

완주생강 전통농업시스템의 세계중요농업유산(GIAHS) 등재를 위해서는 정부와 지자체, 농가의 적극적인 의지와 협력이 필요한 것으로 나타났다. ‘완주생강 전통농업시스템’은 국내 최고의 역사성과 문화성을 보유하며 국가중요농업유산으로 지정됐으나 매년 재배농가와 재배면적이 감소하고, 차세대 후계농 육성이나 과학적 연구자료가 미흡해 세계중요농업유산 등재까지는 여러 보완 대책이 따라야 할 것으로 보인다.

이 같은 사실은 지난달 29일 완주군은 농업기술센터에서 열린 ‘완주생강 전통농업시스템 세계중요농업유산 등재를 위한 조사·연구 및 신청서 작성 용역’ 중간보고회에서 제기됐다.

용역을 맡은 전북대 산학협력단은 이날 중간보고회에서 ‘’완주생강 전통농업시스템’은 600년 이상 재배역사와 ‘시앙굴’로 대표되는 전통 저장 방식 보유 등으로 2019년도 국가중요농업유산으로 지정된 후 생강골 진화 존재를 확보하고 공동경작단 및 보존위원회의 4년간 전통농업복원 결과자료를 확보했으며, 전통농법 생강 인지도 상승과 한·중·일 학회를 통해 국제적 인지도도 높아진 것 등을 성과로 꼽았다.

그럼에도 세계중요농업유산 등재를 위해서는 해결해야 과제가 많은 것으로 분석했다. 특히 충남 서산과 경북지역에서 생강재배가 늘고 있는 것과 달리 완주생강의 재배농가는 오히려 줄고 있고, 다양한 생강농업 관련 단체의 참여도 미흡하며, 공간적 경관조성도 제대로 안 되는 실정이다. 또 이미 세계중요농업유산에 등재된 중국 백생강 농업과 비교우위가 어렵고, 농업진흥청의 적극적 지원이 없는 점도 위협 요인으로 꼽았다.

용역팀은 완주생강의 세계중요농업유산 등재를 위해서는 향후 국가과제로 채택해 정부 혹은 지자체 차원의 과학적 연구가 필요하다고 지적했다. 중국과 비교우위를 점하기 위해서는 다양한 농법과 생강굴 존재, 기후변화 대응 사례 등 강조할 필요가 있다고 보았다.

재배농가와 재배면적 감소 문제를 해결하기 위해서는 생산기술 개발과 공동체 육성, 가공∙유통∙수출연계형 특화전략으로 발전시켜야 지속가능한 경쟁력을 갖는다고 분석한다.

한편, 지난 4월 시작된 전북대 산학협력단 용역팀은 오는 11월말까지 △GIAHS 등재기준(5가지)에 맞춰 완주생강 전통농업의 세계적 가치 발굴 조사 △토지이용현황 조사·전산화 및 GIS데이터베이스 구축 △국내외 GIAHS 행사 참여·홍보·발표 및 자문위원회 지원 활동 등으로 과업을 진행할 계획이다.

