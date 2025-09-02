음악회와 패션쇼를 한자리서 즐기다

환경문화조직위원회 13일 오후 6시 30분 삼천 세내교에서

아러스나인 새활용 패션쇼·대한민국 징검다리 환경음악회 개최

2024년 행사 모습/사진=환경문화조직위원회 제공

환경운동과 문화를 결합해 행사로 추진하는 민간단체 환경문화조직위원회(위원장 김승중)가 2025 전주 국제 아러스나인 새활용 패션쇼와 대한민국 징검다리 환경음악회를 13일 오후 6시 30분 삼천 세내교 수상무대에서 연다.

김승중 조직위원장은 2일 기자 간담회를 열고 올해 행사 개요에 대해 설명했다. 올해는 행사의 질을 높이기 위해 이틀에 걸쳐 진행하던 행사를 하루로 축소해 진행한다. 대신 행사의 질적 향상과 다채로운 볼거리를 제공하기 위해 삼천 세내교 징검다리 옆에 T(티)자 형태의 수상무대를 세워 공간의 변화를 꾀한다.

김승중 조직위원장이 2일 열린 기자간담회에서 새활용 가방을 보여주며 아러스나인 새활용 패션쇼를 설명하고 있다/사진=박은기자

'대한민국 징검다리 음악회'는 20년 전 시작된 쿨 상상 환경음악회를 발전시켰다. 김승중 위원장은 “올해 가장 힘을 준 부분이 징검다리를 테마로 한 음악회와 패션쇼” 라며 “전주 하천 탄생으로 징검다리가 놓이게 됐고, 징검다리를 활용해서 다양한 문화예술 활동을 펼치고 싶다고 생각했다. 그래서 4년 전부터 환경음악회 명칭도 징검다리 환경음악회로 바꿔서 추진하고 있다”라고 설명했다.

‘아러스나인 새활용 패션쇼’ 는 기후변화에 대응해 이산화탄소가 배출되지 않도록 버려진 옷을 새 옷처럼 수선해 패션쇼로 선보이는 행사이다. 올해는 모델 선발 대회를 통해 전국 각지에서 모집한 모델 100여명이 참여한다. 이들은 새활용한 웨딩드레스와 한복을 입고 무대에 설 예정이다. 민간 행사로는 드물게 20년 동안 이어지고 있으며, 환경문화 확산이라는 행사 취지에 공감한 전문가와 시민들이 재능기부 형식으로 참여한다.

패션쇼 방식도 새롭다. 단순히 옷을 보여주는 행사가 아닌 기‧승‧전‧결을 갖춘 형태로 전환한다. 따라서 올해 패션쇼는 △아러스나인 탄생 △아러스나인 환희 △아러스나인 위기 △아러스나인 평화 등 4막으로 구성된다.

김 위원장은 “그동안 진행했던 환경 패션쇼와는 다른 차별성을 갖추기 위해 패션쇼를 총 4막으로 구성했다”며 “패션쇼 특성상 말이나 행동에 제한이 따르기 때문에 음악으로 극의 흐름을 표현할 계획”이라고 말했다. 그러면서 “전주만이 가지는 독특한 패션쇼로 K-환경문화예술의 정수로 키워나가겠다”고 덧붙였다.

