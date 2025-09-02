이전기사
전북일보로고

[줌] 초록우산 후원자 이성혁 씨 "받은 사랑 되돌려 주고 싶어요"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-02 18:47 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사람들 chevron_right 줌, 오늘 이 사람
자체기사

[줌] 초록우산 후원자 이성혁 씨 "받은 사랑 되돌려 주고 싶어요"

김문경 웹승인 2025-09-02 16:45 수정 2025-09-02 17:02

부도로 어려운 처지에 놓였을 때 초록우산 도움으로 자녀 학교생활 마쳐
편의점 운영하며 위기 아동 가정 후원⋯"꾸준히 기부와 봉사 참여 계획"

image
이성혁 씨. /초록우산 전북지역본부

“받았던 사랑을 지역사회에 다시 돌려주고 싶어 이번 후원을 진행하게 됐습니다.”

초록우산 후원자 이성혁(56) 씨는 나눔가게 캠페인 기부를 결정하게 됐던 이유에 대해 이렇게 답변했다.

이 씨는 지난달 27일 지역 내 소상공인과 기업들이 매월 일정 금액을 정기 후원해 위기 가정 아동들을 돕는 프로그램인 초록우산 ‘나눔가게 캠페인’에 참여했다.

그는 과거 마트 등 자영업에 종사했으나, 가게가 부도나면서 어려운 형편에 처하게 됐다. 심지어 당시 셋째가 생기면서 이 씨 가족은 더욱 힘든 상황에 놓였다. 

이 씨는 “사업이 실패하면서 가족들도 우울해하는 상황이었는데, 셋째가 생기면서 당시 수입으로는 생활을 감당하기 어려웠다”며 “그때는 정말 지금 다시 생각해도 아찔하다”고 회상했다.

다행히 그는 어려운 형편의 가정을 돕는 초록우산 장학금 사업의 대상자로 선정됐고, 덕분에 이 씨의 자녀는 중학교 생활을 잘 마치고 대학까지 진학했다.

그는 “앞이 캄캄한 상황이었는데 이러한 지원들이 정말 큰 힘이 됐다”며 “당시의 도움 덕분에 지금의 삶을 이어올 수 있었다”고 말했다. 

이렇듯 지역사회의 도움으로 힘든 시절을 극복했던 경험들은 이 씨가 위기 아동 가정 후원에 나서게 된 결정적인 이유가 됐다.

이 씨는 “당시 받았던 것에 대해서 항상 감사한 마음이 있었고, 항상 그것을 표현하고 싶었다”며 “과거 제 가족이 도움을 받았던 것처럼 이제는 우리 가족이 누군가에게 힘이 되어줄 수 있어 기쁘다”고 강조했다.

이번 후원은 이 씨가 편의점을 운영하는 완주군 비엘로스 아파트 주민들의 이름으로 이뤄졌다.

이러한 선택에 대해 그는 “주변 아파트 주민들은 평소 많이 가게를 찾아주실 뿐만 아니라, 명절과 김장철에 여러 도움을 주시기도 하는 정말 가족같은 분들이다”며 “이번 후원도 주민 분들이 도와주셔서 가능했던 만큼, 주민들의 이름으로 나눔을 하고 싶었다”고 설명했다.

끝으로 이 씨는 이번 후원 이후로도 기부와 봉사에 참여하겠다고 전했다.

그는 “앞으로도 꾸준히 기부에 동참할 생각이다”며 “이러한 기부 사업을 잘 몰라서 못하는 점주분들도 있는데, 주변에 꾸준한 홍보를 통해 동참을 권유할 계획이다”고 웃음지었다.

그러면서 “요즘 정말 각박한 분위기에 자영업자 분들도 모두 힘든 시기인데, 다들 힘을 잃지 말고 용기를 내서 최선을 다하셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

줌, 오늘 이 사람

B급 감성 익산 홍보 시선 강탈 ‘익산의 원더우먼’ 이숙진 익산시 성과통계계장 "전주, 글로벌 관광도시로 만들 것" 용선중 (재)전주관광재단 초대 대표이사 '환경사랑 골든벨 환경부장관상' 이민우 군 "환경문제 해결 앞장설 것" “전북에 세계와 통하는 다리 놓겠다”…김기수 신임 전북국제협력진흥원장 순창 발효미생물산업진흥원 이끄는 정도연 원장 "모두 함께 신나는 장(場) 만들고 파"⋯전주예술난장 예술인 기획단 '장단' 하형래 단장 노숙인 자립 돕는 전주다시서기지원센터 이승재 센터장 “몽골 사막에 희망을 심다”…의술로 국경을 넘은 박용현 전주시의사회장 “웅치전투 중요성, 이제부터 국가가 기억해야”…웅치전 제433기 추모제 주도한 보존회 최규영 이사장 “1등도 중요하지만 학교는 사회로 나가는 비상구 역할해야”

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#이성혁씨 #초록우산전북지역본부 #나눔가게캠페인
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사람들뉴스
사람들섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr