[줌] 초록우산 후원자 이성혁 씨 "받은 사랑 되돌려 주고 싶어요"

부도로 어려운 처지에 놓였을 때 초록우산 도움으로 자녀 학교생활 마쳐

편의점 운영하며 위기 아동 가정 후원⋯"꾸준히 기부와 봉사 참여 계획"

이성혁 씨. /초록우산 전북지역본부

“받았던 사랑을 지역사회에 다시 돌려주고 싶어 이번 후원을 진행하게 됐습니다.”

초록우산 후원자 이성혁(56) 씨는 나눔가게 캠페인 기부를 결정하게 됐던 이유에 대해 이렇게 답변했다.

이 씨는 지난달 27일 지역 내 소상공인과 기업들이 매월 일정 금액을 정기 후원해 위기 가정 아동들을 돕는 프로그램인 초록우산 ‘나눔가게 캠페인’에 참여했다.

그는 과거 마트 등 자영업에 종사했으나, 가게가 부도나면서 어려운 형편에 처하게 됐다. 심지어 당시 셋째가 생기면서 이 씨 가족은 더욱 힘든 상황에 놓였다.

이 씨는 “사업이 실패하면서 가족들도 우울해하는 상황이었는데, 셋째가 생기면서 당시 수입으로는 생활을 감당하기 어려웠다”며 “그때는 정말 지금 다시 생각해도 아찔하다”고 회상했다.

다행히 그는 어려운 형편의 가정을 돕는 초록우산 장학금 사업의 대상자로 선정됐고, 덕분에 이 씨의 자녀는 중학교 생활을 잘 마치고 대학까지 진학했다.

그는 “앞이 캄캄한 상황이었는데 이러한 지원들이 정말 큰 힘이 됐다”며 “당시의 도움 덕분에 지금의 삶을 이어올 수 있었다”고 말했다.

이렇듯 지역사회의 도움으로 힘든 시절을 극복했던 경험들은 이 씨가 위기 아동 가정 후원에 나서게 된 결정적인 이유가 됐다.

이 씨는 “당시 받았던 것에 대해서 항상 감사한 마음이 있었고, 항상 그것을 표현하고 싶었다”며 “과거 제 가족이 도움을 받았던 것처럼 이제는 우리 가족이 누군가에게 힘이 되어줄 수 있어 기쁘다”고 강조했다.

이번 후원은 이 씨가 편의점을 운영하는 완주군 비엘로스 아파트 주민들의 이름으로 이뤄졌다.

이러한 선택에 대해 그는 “주변 아파트 주민들은 평소 많이 가게를 찾아주실 뿐만 아니라, 명절과 김장철에 여러 도움을 주시기도 하는 정말 가족같은 분들이다”며 “이번 후원도 주민 분들이 도와주셔서 가능했던 만큼, 주민들의 이름으로 나눔을 하고 싶었다”고 설명했다.

끝으로 이 씨는 이번 후원 이후로도 기부와 봉사에 참여하겠다고 전했다.

그는 “앞으로도 꾸준히 기부에 동참할 생각이다”며 “이러한 기부 사업을 잘 몰라서 못하는 점주분들도 있는데, 주변에 꾸준한 홍보를 통해 동참을 권유할 계획이다”고 웃음지었다.

그러면서 “요즘 정말 각박한 분위기에 자영업자 분들도 모두 힘든 시기인데, 다들 힘을 잃지 말고 용기를 내서 최선을 다하셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

