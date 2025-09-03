'국외연수비 부풀리기 의혹’ 고창군의회 직원·여행사 대표 송치

고창경찰서 전경. 전북일보 DB

지방의회 국외연수 비용을 부풀렸다는 의혹을 받는 고창군의회 직원과 여행사 대표가 검찰에 넘겨졌다.

고창경찰서는 업무상 배임 등 혐의로 고창군의회 직원 A씨와 여행사 대표 B씨를 불구속 송치했다고 3일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2023년 진행된 고창군의회 일본 국외연수 예산을 500여만 원 부풀린 혐의를 받고 있다.

과다 측정된 금액은 연수 관련 개인 부담금을 줄이는 데 사용한 것으로 파악됐으며, 고창군의회는 해당 금액을 환수 조치했다.

A씨 등은 경찰 조사에서 관련 혐의를 인정한 것으로 드러났다.

앞서 국민권익위원회는 지난해 12월 전국 234개 지방의회의 국외 출장 실태 점검 결과를 발표하고, 항공료 과다청구 등 위반 사항이 발견된 의회에 대한 수사를 의뢰했다.

도내에서는 총 11곳의 지방의회와 42건의 국외연수에 대한 수사가 진행 중이다.

