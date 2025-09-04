“버럭 대신 공감”···강임준 군산시장, 노·사 함께 웃고 소통

4일 강임준 시장·공무원 노·사 함께하는 공감 토크콘서트

“내일부터는 ‘버럭’ 안 해요”···평상시 ‘온화’ 결재 땐 ‘호랑이’

인사·근무 환경 등 현안 논의···강 시장 의견 반영 ‘약속’

4일 오후 군산 금강도서관에서 열린 ‘공무원 노사가 함께하는 공감 토크콘서트’에서 강임준 군산시장(왼쪽)과 박덕하 노조위원장(오른쪽)이 질의 응답하고 있다./사진=문정곤 기자

“시장님, 내일부터는 정말 '버럭' 안 하시는 거죠?”

4일 오후 군산 금강도서관에서 열린 ‘공무원 노사가 함께하는 공감 토크콘서트’ 현장은 유쾌하면서도 진지한 분위기로 가득했다.

공감과 소통, 약속이 함께한 이번 토크콘서트는 군산시 조직문화의 변화를 예고하는 의미 있는 첫걸음이었다.

군산시와 군산시공무원노동조합이 함께 마련한 이번 행사는 ‘소통으로 하나 되는 우리 조직’을 주제로 열렸으며, 강임준 시장과 박덕하 노조위원장, 공무원 조합원 80여 명이 참석해 진솔한 대화를 나눴다.

‘노사 토크’ 시간에는 사전에 수렴한 직원들의 고민과 질문을 박덕하 위원장이 대신 전하고, 강임준 시장이 답변하는 형식으로 이어졌다.

가장 먼저 던져진 질문은 ‘결재 시 호통’에 관한 이야기였다.

이에 강 시장은 “간부공무원들의 업무 미숙 등 같은 문제가 반복되다 보니 안타까운 마음에 목소리가 커질 때가 있었다”며 “직원들이 원한다면 내일부터는 행복 바이러스로 대하겠다”고 답해 분위기를 부드럽게 만들었다.

이 밖에도 근무환경 개선, 조직문화 유연성 등 민감하지만 꼭 필요한 주제들이 솔직하게 오갔다.

특히 인사제도의 공정성과 투명성에 대한 질의에 강 시장은 “공정한 인사는 신뢰받는 조직의 기본”이라며 “시스템을 보완하고 소통을 강화해 납득할 수 있는 인사가 이뤄지도록 하겠다”고 강조했다.

냉난방 문제나 사무공간 부족 등의 불편에 대해서도 강 시장은 “제도적 개선이 필요하다”며 “직원들과 같은 시각에서 함께 고민하겠다”고 밝혔다.

사전 설문조사와 현장 건의가 반영된 ‘직원과의 대화’ 시간에는 시의회와 인사 교류 등 조직문화 개선을 위한 다양한 제안이 쏟아졌다.

강 시장은 “오늘 제안된 의견들은 꼼꼼히 검토해 정책에 반영하겠다”며 “소속 공무원으로서 동질감과 사명감을 가져야 한다. 신뢰받는 공직사회를 함께 만들어 가자. 언제든 자유로운 면담을 요청하고 의견에 귀 기울이겠다”고 약속했다.

박덕하 위원장은 “시정의 방향성과 조직 내 고민을 허심탄회하게 공유할 수 있는 이런 자리를 오래 기다려왔다”며 “앞으로도 자주 마련해 건강한 조직문화를 함께 만들고, 칭찬·격려를 통한 지도력을 보여달라”고 화답했다.

