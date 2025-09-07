폭우로 마을주민 대피⋯전주시 "하천 주변 방문 자제"

만경강 수위 상승, 주민 20여명 용소중 대피

우범기 전주시장이 7일 어은쌍다리를 찾아 현장 실태를 파악하고 있다. 사진=전주시

7일 폭우에 따른 만경강 수위 상승으로 전주시 송천2동 진기마을 주민들에 대한 긴급 대피 명령이 내려진 가운데 전주시가 하천 주변 등 폭우 피해 우려지역에 대한 방문 자제를 거듭 당부했다.

우범기 전주시장은 7일 오전 10시께 송천2동 진기마을 주민 20여명이 대피한 용소중을 찾아 폭우 피해 상황 등을 점검했다. 진기마을 주민들이 대피한 용소중은 최대 138명을 수용할 수 있다. 현재 전주시 공무원 20여명이 주민들을 지원하고 있다.

우 시장은 이날 만경강 수위와 마을 인근에 설치된 배수로 등 현장 상황을 파악하는 데 주력했다. 이어 대피시설, 구호물품 등 주민 대피 상황을 챙겼다.

또 그는 현재 통제 중인 남부시장 둔치주차장, 전주천 범람 우려가 높은 어은쌍다리 등을 찾아 대응 실태를 확인하기도 했다.

우 시장은 "주말 동안 많은 비로 하천 수위가 상승하고 각종 침수 피해가 발생하고 있다"며 "시민 불편을 최소화 하도록 전 행정력을 동원하겠다"고 말했다. 그러면서 "시민들께서도 하천 주변 등 폭우 피해 우려지역 방문을 자제해 달라"고 강조했다.

한편 전주시는 폭우로 만경강 수위가 상승하자 이날 오전 8시 8분께 진기마을 주민들에게 용소중 등 대피소로 즉시 대피해달라는 긴급 재난 문자를 보냈다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지