제1회 전주기전대학 총장배 파크골프대회 성황

전주기전대학(총장 조희천)이 주최한 ‘제1회 총장배 파크골프대회’가 성황리에 개최됐다.

지난 6일 완주군 이서면 설화파크골프장에서 진행된 ‘제1회 총장배 파크골프대회’에는 유희태 완주군수와 조희천 전주기전대 총장, 조덕현 부총장, 장세주 ㈜한국파크골프 회장, 이현정 다누리인재교육컨설팅 대표, 조진현 HD현대오일뱅크 남부부문장 등 각계 인사들이 참석했다.

이번 대회는 전주기전대학이 주최·주관하고, ㈜한국파크골프 피닉스, 다누리인재교육컨설팅, HD현대오일뱅크가 후원사로 참여했다.

피닉스는 파크골프채 및 용품을, 다누리는 기념품과 심판 및 진행요원을 지원했으며, HD현대오일뱅크는 상품권과 음료를 후원했다.

대회는 지역 주민과 대학 구성원이 함께 어우러지는 생활체육 문화 확산을 목표로 기획됐으며, 대학은 전북도 RISE사업과의 연계를 통해 지역 성인학습자 친화형 캠퍼스로의 전환과 사회적 책임 실현이라는 두 가지 과제를 목표로 했다.

특히, 대회 도중 전주기전대학 시니어스포츠과 재학생들이 선보인 시니어모델 워킹쇼가 큰 호응을 얻었다.

조희천 총장은 “앞으로도 지역사회와의 따뜻한 동행을 기반으로, 지역 맞춤형 체육·문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

유희태 군수는 “군민이 주체가 되는 생활체육 기반이 더욱 튼튼히 자리 잡길 기대한다”는 축사를 전하며 대회의 성공을 축하했다.

