전북 흐리고 가끔 비…예상 강수량 5∼50㎜

화요일인 9일 전북은 대체로 흐리겠다.
전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 기준 최저기온은 장수 16.3도, 무주 16.6도, 고창 17.1도, 완주 18.2도, 정읍 18.5도, 전주 18.8도, 익산 19.6도, 군산 20.8도 등을 기록했다.
낮 기온은 24∼27도로 전날(22.9∼25.7도)보다 높겠다.
오후까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼50㎜다.
바다의 물결은 전북북부앞바다와 전북남부앞바다에서 0.5∼1ｍ 높이로 일겠다.
전주기상지청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 차량 운행 시 사고에 각별히 주의하기를 바란다"고 말했다.
