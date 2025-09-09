이전기사
전북일보로고

전북 흐리고 가끔 비…예상 강수량 5∼50㎜
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-09 11:35 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 날씨
기타

전북 흐리고 가끔 비…예상 강수량 5∼50㎜

연합 웹승인 2025-09-09 08:04 수정 2025-09-09 08:04

image
8일 서울 종로구 열린송현 녹지광장에 황화코스모스가 피어 있다. 연합뉴스

화요일인 9일 전북은 대체로 흐리겠다.

전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 기준 최저기온은 장수 16.3도, 무주 16.6도, 고창 17.1도, 완주 18.2도, 정읍 18.5도, 전주 18.8도, 익산 19.6도, 군산 20.8도 등을 기록했다.

낮 기온은 24∼27도로 전날(22.9∼25.7도)보다 높겠다.

오후까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼50㎜다.

바다의 물결은 전북북부앞바다와 전북남부앞바다에서 0.5∼1ｍ 높이로 일겠다.

전주기상지청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 차량 운행 시 사고에 각별히 주의하기를 바란다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북 #비 #강수량
연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr