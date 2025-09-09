전북 흐리고 가끔 비…예상 강수량 5∼50㎜

8일 서울 종로구 열린송현 녹지광장에 황화코스모스가 피어 있다. 연합뉴스

화요일인 9일 전북은 대체로 흐리겠다.

전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 기준 최저기온은 장수 16.3도, 무주 16.6도, 고창 17.1도, 완주 18.2도, 정읍 18.5도, 전주 18.8도, 익산 19.6도, 군산 20.8도 등을 기록했다.

낮 기온은 24∼27도로 전날(22.9∼25.7도)보다 높겠다.

오후까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼50㎜다.

바다의 물결은 전북북부앞바다와 전북남부앞바다에서 0.5∼1ｍ 높이로 일겠다.

전주기상지청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 차량 운행 시 사고에 각별히 주의하기를 바란다"고 말했다.

