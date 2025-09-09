고창 영선중학교, 2026학년도 입학설명회 성료

AI 시대 맞춤형 미래교육 비전 제시… 학부모·학생 1,000여 명 몰려 ‘관심 집중’

고창군, 영선중학교 2026학년도 입학설명회에 1,000여명의 학생,학부모가 참여한 가운데 입학설명회를 진행하고 있다. 사진제공=박현표 기자

급변하는 미래 사회에 필요한 인재 양성에 앞장서고 있는 영선중학교가 지난 6일 본교 체육관에서 개최한 2026학년도 신입생 입학설명회를 성황리에 마쳤다. 이날 행사에는 전국 각지에서 1000여 명의 학부모와 학생이 몰리며 학교의 교육 비전과 혁신적인 학습 모델에 뜨거운 관심을 보였다.

전북특별자치도 고창군 무장면에 위치한 영선중학교는 전국 단위 학생 모집 기숙형 중학교로, 특성화된 교육과정을 통해 매년 높은 경쟁률을 기록하고 있다. 이번 설명회에서는 학교의 운영 철학과 교육 정책, 기숙사 생활 전반에 대한 정보가 체계적으로 제공됐다. 특히 재학생들이 직접 무대에 올라 자신의 학습 경험과 기숙사 생활을 소개하며 참석자들의 공감을 이끌어냈다.

영선중학교의 가장 큰 강점은 자기주도 학습 프로그램이다. 학생들이 스스로 학습 목표를 세우고 계획을 실행하는 과정을 통해 내적 동기와 문제 해결 능력을 키우도록 돕는다. 단순한 지식 전달을 넘어 자립심·창의성·탐구력을 함양하는 데 중점을 두고 있어, 학생 개개인이 ‘배움의 주체’로 성장할 수 있는 환경을 제공한다.

설명회에서는 영선중학교의 다채로운 예체능 교육도 한눈에 볼 수 있었다. 재학생들이 준비한 악기 연주와 밴드 공연은 학부모와 학생들의 큰 호응을 얻었으며, 이는 학교가 운영 중인 ‘1인 1악기 연주’ 프로그램의 성과를 잘 보여주는 무대였다.

영선중학교 교장은 “우리 학교는 인성 교육을 기반으로 학생 개개인의 성장을 최우선으로 하는 학생 중심 교육을 실현하고 있다”며 “앞으로도 에듀테크를 활용한 디지털 기반 교육혁신 선도학교로서, 창의적이고 책임감 있는 글로벌 인재를 지속적으로 육성할 것”이라고 밝혔다.

올해 개교 80주년을 맞은 영선중학교는 현재 10학급, 225명의 학생이 재학 중이며, 매년 입학 경쟁률에서 전국 최상위권을 유지하고 있다. 2026학년도 신입생 모집에서는 1학년 4학급, 총 96명을 선발할 계획이다.

