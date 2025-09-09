세방, 완주복합물류센터 준공… 호남권 물류 혁신 본격

완주테크노밸리 제2산단에 1만 2000평 규모 조성

완주군

종합 물류 업체인 세방(주)이 9일 완주테크노밸리 제2일반산업단지에 완주복합물류센터를 준공했다.

준공식에는 유희태 완주군수, 유의식 완주군의회 의장, 조점술 전주세관장을 비롯한 유관기관 관계자와 고객사 등 150여 명이 참석해 센터의 출범을 함께 축하했다.

1960년 설립된 국내 대표 종합 물류기업인 세방(주)은 항만하역·운송·보관·자동차 운송 등 다양한 물류 사업을 하고 있으며, 전국 주요 거점과 해외 네트워크를 통해 국내외 물류산업을 선도하고 있다.

2023년에 완주군과 투자협약을 체결한 세방(주)는 490억 원 투자를 바탕으로 물류센터를 건립하고, 부지면적 약 1만 2,000평 규모에 위험물 창고동, 일반 상온창고, 옥외 저장소를 구축하며 최신 설비를 갖춘 물류센터를 조성했다.

완주군은 이번 세방 물류센터 준공으로 전북을 비롯한 호남권의 물류 효율성이 크게 향상될 것으로 기대한다. 특히 지역 중소기업의 물류비 절감과 신속한 유통망 확보를 지원해 지역 경제 활성화와 고용 창출에도 기여할 전망이다.

유희태 완주군수는 “세방(주) 완주복합물류센터 준공은 완주군의 산업과 물류 경쟁력을 한 단계 높이는 중요한 계기”라며, “앞으로도 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

