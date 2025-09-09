[남원시의회 5분 발언] "남원 축제, 외형적 성과보다 내실 추구해야"

이미선 의원 “축제 성과 외형보다 내실 추구해야”

소태수 의원 “가로수 수종 선정…주민 참여 필요”

이기열 의원 “예산 확대·청년농 지원…동력 확보”

오창숙 의원 “외국 투자기업 사후관리 강화해야”

남원시의회가 지난 8일 제274회 임시회 제1차 본회의를 열었다.

이날 본회의에서는 4명의 의원이 5분 발언을 통해 축제 홍보, 가로수 수종 선정, 농업 예산, 외국인 투자기업 지원 등 시정 현안에 대한 다양한 의견을 제시했다.

남원시의회 이미선 의원/전북일보 DB

△이미선(동충, 죽항, 노암, 금, 왕정동) 의원 = 춘향제를 비롯한 각종 축제가 성과를 거두고 있다는 보도가 이어지고 있으나, 실제 수치와 체감에는 괴리가 있다. 외형적 성과에 머무르지 말고 실질적인 만족과 내실을 추구해야 한다. 이를 위해 방문객 집계 방식의 투명·객관화, 축제의 지역경제 동력화, 체험·이야기 중심 콘텐츠 개발, 쌍방향 홍보 전략 마련을 제안한다.

남원시의회 소태수 의원/전북일보 DB

△소태수(운봉, 인월, 아영, 산내면) 의원 = 남원의 가로수 수종 선정 과정에 지역적 특수성과 주민 참여를 반영해야 한다. 평야와 고원지대의 생태 조건이 다른 만큼 자문·의결 과정에 주민대표 참여, 권역별 수종 목록 마련, 전문가·주민 의견을 종합한 메뉴얼 구축을 건의한다.

남원시의회 이기열 의원/전북일보 DB

△이기열(수지, 송동, 금지, 대강면) 의원 = 농촌이 인구감소, 고령화, 기후위기, 가격 불안정 등 복합 위기에 놓여 있다. 이를 극복하기 위해 2026년 농업예산 확대, 스마트농업·디지털 기술 지원 강화, 청년농 정착 지원, 농업과 관광·문화 융합 등을 통한 새로운 성장 동력 확보가 필요하다.

남원시의회 오창숙 의원/전북일보 DB

△오창숙(비례대표) 의원 = 외국인 투자기업 지원제도의 인센티브 사후관리를 강화해야 한다. 이를 위해 환수 장치 명문화, 지원계약 표준안 고도화, 사후관리 전담 TF 설치, 데이터 기반 차등 지원, 중복·부정수급 방지, 노동권·안전기준 보장, 성과 공개 및 블랙·그레이리스트 도입을 제안한다.

