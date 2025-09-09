전교조, 특수학교 갑질 사건 엄벌 촉구 탄원서 제출

전교조 전북지부는 9일 A특수학교 관리자 갑질 사안과 관련, 교직원 1158명과 학부모 및 단체 118명이 엄벌을 촉구하며 서명한 탄원서를 전북특별자치도교육청 감사관실에 제출했다.

전교조는 “이번에 함께 제출된 교사 진술서에는 관리자의 권위적이고 비민주적인 행태뿐 아니라 장애인 교사에 대한 장애인 차별과 장애인 학대 행위가 구체적으로 담겨 있다”고 밝혔다.

이들에 따르면 지난해 3월 A특수학교 장애인 교사가 근로 지원인 배치를 요청했으나 관리자는 “외부인을 학교에 들이기 불편하다”, “개인정보 유출이 우려된다”는 이유로 거부했다. 그 결과 교사는 4월 말까지 지원 없이 근무를 이어가야 했고, 학생들을 홀로 감당하는 과정에서 골절상을 입어 10주간 출근하지 못했다.

또한 근로 지원인 체험학습 관련 비용을 요구한 교사에게 “신규가 벌써 그렇게 나오면 어떡하냐”, “학기 초부터 지켜봤는데 공격적으로 나온다”는 식으로 문제 제기를 ‘공격성’으로 몰았다.

추가 피해와 관련해서도 해당학교 교감은 피해 교사에게 일방적인 접촉을 시도했다. 피해 교사가 이에 대해 부담스럽고 힘들어 전화를 받지 않았음에도, 계속적인 접촉을 시도하였고 결국 피해 당사자와 통화 하는 등 피해자에게 심각한 압박을 주는 등 2차 가해에 해당한다는 게 전교조의 설명이다.

오도영 전교조 전북지부장은 “특수학교의 학생들에게 꿈과 희망이 되어야 할 장애 교원을 오히려 배제하고 모욕한 행위는 특수교육에 대한 일말의 자질과 철학이 없다는 것을 보여준다”며 “이런 관리자가 특수학교의 교장으로 버젓이 출근하고 있다는 것은 도저히 이해하기 어렵다”고 말했다.

