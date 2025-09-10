주도적 아이로 만드는 진짜 교육의 지침서⋯ '스스로 배우는 아이로 자라는 중입니다'

14년 초등교사 내공 유성동 저자, 부모와 아이 모두 성장할 수 있는 교육 지침서 발간

'아이를 스스로 자라게 하는 법' 등 교육의 언어로 풀어낸 일관되고 계획적 훈육 법 담겨

스스로 배우는 아이로 자라는 중입니다 표지/사진=교보문고

대한민국은 세계에서 가장 긴 학습시간을 기록하며 누구보다 열심히 공부하지만, 정작 OECD 38개국 가운데 10대 청소년들의 행복지수는 최하위권에 머무는 모순을 안고 있다.

이에 유성동 저자는 성적뿐 아니라 아이들의 행복한 일상과 삶을 바라는 부모들을 위한 교육 지침서 <스스로 배우는 아이로 자라는 중입니다>(공감S)를 펴냈다.

전직 초등교사였던 유 씨는 교육 현장에서 아이들과 함께 호흡하며 “교육의 본질은 무엇인가”라는 물음을 던져왔다. 그는 교사로서의 경험을 통해 얻은 깨달음을 바탕으로 다양한 주제를 책에 담았다.

1장에서는 스스로 배우는 아이로 성장하기 위해 어른들이 노력해야 할 부분을 다룬다. 칭찬과 긍정적 낙인, 성취감과 선택권 부여, 모범 보이기, 아이를 억누르지 않는 대화, 조급함 내려놓기, 실패 허용하기, 독서의 즐거움 등이 소개된다.

2장에서는 역발상, 메모와 마인드맵, 4단 분리법, 어휘력과 한자 학습, 보수와 곱셈 보수, 창의적 사고 등 아이가 쉽고 즐겁게 공부할 수 있는 방법을 제시한다.

3장은 부모의 태도가 아이를 바꾼다는 점을 강조한다. 시혜와 질문, 인정과 기다림, 올바른 부모 대화법, 부모가 남겨야 할 유산 등이 핵심 주제다.

4장에서는 ‘부모와 아이는 함께 성장한다’는 깨달음을 전하며 작은 실천의 중요성을 짚는다.

마지막 5장에서는 더 큰 틀에서의 교육 환경 변화를 설명하고, 아이의 진정한 행복과 성장을 위해 부모가 결단하고 변화해야 한다고 강조한다.

유 씨는 이번 책에서 “아이가 자율적이고 주도적으로 생각하고 행동하기 위해서는 부모의 치밀한 계획과 실천이 필요하다”고 거듭 말한다.

그는 “가장 중요한 교육법은 부모의 ‘모범 보이기’라고 생각한다”며 “좋은 환경은 외부에도 있지만, 진정한 교육 환경은 부모의 삶 속에서 만들어진다. 부모는 아이의 가능성을 제한하지 말고, 아이가 스스로 어려움을 극복할 수 있도록 믿고 기다려야 한다”고 말했다.

이어 “그렇게 하면 아이는 낯선 문제 앞에서도 자신만의 해결책을 찾는 주도성을 기르고, 실패에도 다시 도전할 수 있는 용기를 얻게 된다”며 “이 책과 함께 부모와 아이가 성장하는 여정을 시작하길 바란다. 그 길 위에서 서로의 변화와 성장을 이끌며 더 나은 미래로 나아가게 될 것”이라고 덧붙였다.

유 씨는 14년 동안 초등교사로 재직했으며, 이후 공감·공존·공영의 가치를 추구하는 민주시민 양성 단체를 설립해 어린이와 청소년을 대상으로 교육·문화 활동을 이어오고 있다.

