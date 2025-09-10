[전주시의회 5분 발언] "고령층 소외 전주사랑상품권 제도 개선을"

전북대 캠퍼스 혁신파크 조속한 추진

전주형 미래산업 통합거점 구축 제안

박형배, 최서연, 이보순, 최명권, 채영병, 김정명, 최주만, 이성국 전주시의원

전주시의회가 10일 제423회 임시회 제1차 본회의를 열었다. 이날 임시회에서는 의원 8명이 5분 발언을 통해 시정 현안에 대한 다양한 의견을 제시했다.

△박형배(효자5동) 의원= 고령층의 전주사랑상품권 이용 의향은 매우 높은 반면 실제 활용은 제한적이다. 고령층의 소외를 해결하기 위해 전주사랑상품권의 안정적 재원 확보와 발행 규모 확대가 절대적으로 필요하다. 앱 사용자 환경을 개선하고, 오프라인 충전 규모를 확대해야 한다. 오프라인 충전이 앱을 사용하지 못하는 시민을 위한 실질적인 대안이 돼야 한다.

△최서연(진북, 인후1·2, 금암동) 의원= 전북대 캠퍼스 혁신파크는 1110억원이 투입되는 대규모 국책사업이지만, 철거와 협약 지연으로 3년 넘게 제자리에 머물고 있다. 전주시는 2027년 상반기 체육관 철거를 추진하겠다고 밝혔다. 전주시는 철거와 기본협약 체결을 더 이상 지체하지 말고 조속히 마무리해야 한다. 또 단계별 목표를 제시해 시민이 성과를 체감할 수 있도록 해야 한다.

△이보순(비례대표) 의원= 전주시에서 진행되고 있는 G타운, 혁신파크, 피지컬 AI 실증사업은 유기적으로 연결될 수 있는 거점형 미래산업 플랫폼으로 봐야 한다. 이를 위해 전주시 미래산업 거점 통합 구상 및 세부 실행계획 수립, 첨단산업·교육·연구협의체 및 민관거버넌스 구축, 청년 중심 기술 창업 생태계 조성 등이 필요하다.

△최명권(송천1동) 의원= 전주시 보행로는 부실 시공, 관리 미흡 등으로 시민 안전을 위협하고 있다. 반복적인 임시 보수가 아닌 발주부터 시공, 관리까지 전 과정에 대한 근본적인 개선이 시급하다. 이와 관련 보도블록을 활용한 보행로 조성, 잡초로 인한 파손 방지 대책 마련, 관계 공무원의 현장 행정 강화 등을 제안한다.

△채영병(효자2·3·4동) 의원= 2023년 국민건강영양조사에 따르면 비흡연자 5명 중 1명은 간접흡연 피해를 입고 있지만, 이들에 대한 보호 조치는 충분하지 않다. 간접흡연 위해성 홍보를 확대하고 금연구역 위반 과태료 인상, 흡연구역 지정 등 피해자 보호를 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다.

△김정명(동서학, 서서학, 평화1․2동) 의원= 전주시 사회복지사 처우와 운영비 지원은 도내 최저 수준에 머물러 있다. 복지사에게 정당한 초과근무수당을 보장하고, 복지관 운영비를 대폭 확대하는 등 행정의 책임 있는 대응을 주문한다.

△최주만(동서학, 서서학, 평화1·2동) 의원= 도심 미관을 위해 설치된 조화 맨홀은 시민들의 안전을 위협하는 시한폭탄이 돼 버렸다. 전주시는 조화 맨홀에 대한 전수 조사, 대책 마련에 나서야 한다.

△이성국(효자5동) 의원= 전주 공연예술인들은 창작공간 부족과 높은 대관료로 어려움을 겪고 있다. 시 차원의 유휴공간 리모델링과 제도적 지원이 필요하다. 팔복예술공장, 쿠뮤스튜디오 등을 문화지구로 지정해 예술거점으로 육성하는 정책적 지원도 요구된다.

