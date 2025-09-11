[사설] 국가 전략산업 피지컬 AI, ‘전북의 미래’다

전 세계적으로 AI(인공지능) 기술 경쟁이 치열한 가운데 이제는 단순히 컴퓨터나 서버에서 실행되는 AI가 아니라 로봇이나 자율주행차, 스마트기기 등과 결합되어 실제의 환경에서 사물을 인식하고 작동하는 ‘피지컬 AI’가 산업의 핵심 키워드로 떠올랐다. 우리 정부에서도 피지컬 AI를 차세대 성장동력산업으로 정하고, 산업현장에 실증 가능한 대형 사업을 본격 추진하고 있다. 전국 단위 사업화에 앞서 실증 테스트 중심의 거점을 조성하고, 단계적으로 기술과 인프라를 구축해 글로벌 경쟁력을 확보하겠다는 것이다. ‘AI 3대 강국 도약’을 핵심 국정과제로 정한 이재명 정부는 대통령실에 AI 미래기획수석을 신설했고, 내년도 국가 예산안에도 R&D(연구개발)에 역대 최대 규모인 35조 3000억 원을 편성했다.

이런 가운데 전북이 지역의 새로운 미래를 열 수 있는 절호의 기회를 잡았다. 총 사업비 1조원 규모의 국책사업인 ‘피지컬 AI 실증 거점 조성사업’ 대상지로 최종 선정된 것이다. 이 사업은 최근 예비타당성 조사도 면제돼 전북이 사업을 본격 추진할 수 있게 됐다.

이에 따라 전북특별자치도에서도 피지컬 AI 기반 핵심기술 실증 거점을 구축해 ‘대한민국 AI 산업의 수도’로 도약하겠다는 전략을 세웠다. 연구개발과 실증 인프라 구축, 인재양성, 기업유치까지 연계해 피지컬 AI 산업의 국가 거점으로 도약하겠다는 야심찬 청사진이다. 엄청난 경제적 효과가 기대된다. 전북특별자치도는 연간 최소 5000억 원 이상의 경제유발 효과와 수천 명의 고용창출이 가능할 것으로 전망했다.

산업생태계 변화에 제대로 적응하지 못해 소외와 낙후의 굴레에 갇혀 있던 전북이 대한민국 국가 경제를 이끄는 첨단산업의 중심지로 도약할 수 있는 소중한 기회다. 지자체와 정치권, 대학과 기업이 역량을 결집해 새로운 미래에 대응해야 한다. 산·학·연·관이 힘을 합쳐 우선 실증사업에서 성과를 내고, 그 성과를 확산시켜 글로벌 주도권을 잡아야 한다. 이를 위해서는 연구실과 현장에서 이 첨단기술을 물리적으로 구현할 수 있는 전문인력 양성 사업이 뒤따라야 한다. 피지컬 AI 생태계 구축과 주도권 확보를 위해 대학과 지자체의 역할이 막중해졌다.

