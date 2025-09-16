[백성일의 정론직언]김관영이냐 안호영이냐

지난 대선 때 이재명 대통령이 전북에서 82.65% 라는 절대적 지지를 받아 전북은 민주당 일당독식구조가 더 견고해졌다. 이미 8월말로 민주당은 유급당원 모집을 끝냈지만 각 입지자들은 이탈표 방지에 총력을 다한다. 하지만 지난 총선 때 지민비조현상이 불어 조국혁신당이 일약 12석을 확보하면서 원내 제3정당으로 진입, 선거결과가 찻잔속의 미풍으로 끝날지 광풍을 불러올지는 미지수다. 이런 상황에서 김관영 지사가 재선에 나서겠다고 출마선언했고 이에 뒤질세라 지난 경선에서 패배한 3선의 안호영 의원이 도전장을 내밀어 재대결이 흥미롭다.

일각에서 재선의 이원택의원 출마설이 나돌았지만 건강상의 이유로 접었다는 이야기고 정헌율 익산시장이 3연임한 관계로 졸업하기 때문에 공석이 된 이춘석의원 지역구나 지사 선거전에 나설지를 저울질 하지만 그 가능성은 낮다. 지사 공천은 중앙당에서 키를 쥐고 있어 누가 더 정치력을 발휘해서 이재명 대통령의 명심을 얻어내느냐가 관건이다. 지난 당 대표선거 때 정청래의원을 밀지 않고 둘다 박찬대의원을 밀었지만 정 대표를 중심으로 내년 지방선거를 치르기 때문에 그의 눈치를 살피지 않을 수 없다. 지금 민주당은 강성지지층의 입김이 워낙 세 누가 더 팬덤정치에 가까히 가 있느냐도 중요하다.

사실 지난 경선 때 송하진 지사가 컷오프되면서 김관영 후보가 이재명 대표의 인재영입케이스로 입문하면서 다크호스로 부각,공천권을 꿰차면서 저변을 넓혀 와 이번 경선때는 현직 잇점이 살려질 가능성이 크다. 특히 성남팀이나 경기팀 등 이재명 대통령을 둘러싼 실세그룹과 좋은 관계를 유지해 힘이 실려 있다는 것. 하지만 정청래 대표가 당원주권을 강조하자 지금도 굴러온 돌이 밝힌 돌을 빼낸 격이라는 말들이 은연중 당원들 사이에 나돌아 김 지사를 힘들게 한다. 또 재임중 뚜렷한 업적이 없고 윤석열 전 정권 때부터 국가예산 확보를 못해 전북발전이 터덕거린다는 말이 나온다.

특히 최근 서울행정법원에서 새만금 신공항 기본계획이 패소해 갈길이 힘들어졌고 그의 공약인 완주 전주 통합이 무산될 경우에는 정치적 타격이 우려된다. 지금 찬성측은 행안부가 찬반투표를 부쳐줄 것을 요청하는 대신 반대측은 여론조사를 먼저 실시해서 반대가 많이 나오면 투표하지 말 것을 요구해 팽팽히 맞서고 있다. 이 문제가 가장 뜨거운 감자여서 행자부도 어떤 결론을 내려도 한쪽으로부터 비난 받을 소지가 다분해 미온적 태도를 취하고 있다. 다만 이대통령이 전북에서 타운홀 미팅을 개최하면 이 문제가 어떤 형태로든 제기될 수 있어 전북도는 내심 기대한다. 통합문제에 반대해온 안호영의원 한테도 유리한 상황만은 아니다. 그 이유는 안의원이 찬성측인 전주시민의 호응을 얻지 못하면 경선에서 불리할 것이란 여론이 형성돼 있기 때문이다. 안 의원이 익산시까지 통합하자는 안에 익산시의회가 반대해 그의 논리가 궁색해졌다.

내년 지방선거는 전북정치의 맹주인 정동영 통일부장관의 입김이 만만치 않아 보인다. 그가 과방위에 있으면서 최근 피지컬 AI관련예산과 1조원에 달하는 예타를 면제 받아 현정권에서 그의 정치적 영향력이 확인됐다. 이재명 대통령과 정 대표도 5선인 그의 정치력을 존중, 그가 공천 과정에서 막후 영향력을 발휘할 것으로 보인다. 김관영 지사가 최근 도정현안을 놓고 정 장관과 자주 협의하는 모습이 감지된다. 지사경선을 놓고 김지사와 안의원이 일합을 겨루기 때문에 그 승패에 따른 파장은 클 것이다.

결론은 도민들의 여론향방이다. 이재명 정부들어 발전기대감이 큰 상황에서 1200억의 새만금신공항관련예산 등 내년도 국가예산이 제대로 반영 안되면 예측불허의 상황이 올 수 있다. 특히 이 대통령이 의지를 갖고 추진하는 에너지고속도로 건설사업이 통과구역마다 환경파괴를 이유로 반대하는 것도 변수다. 정부가 법원의 새만금신공항 기본계획 패소에 따라 세워진 공항관련예산을 지켜내지 못하면 선거판은 회오리 칠 것이다.

