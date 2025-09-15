"복지, 일상이 되다"⋯군산시 희망복지박람회 개최

오는 19~20일 월명실내체육관서

2025 군산 희망복지박람회가 오는 19일과 20일 월명실내체육관에서 개최된다.

군산시가 주최하고 군산시지역사회보장협의체‧협의회가 주관하는 이번 박람회는 ‘복지, 일상이 되다!’라는 주제로 시민들에게 다양한 복지서비스를 홍보하기 위해 추진되고 있다.

박람회 첫날인 19일에는 제26회 사회복지의 날 기념식이 열리며, 지역 복지 증진을 위해 헌신해 온 유공자 16명에게 표창장이 수여된다.

박람회에서는 △보건‧의료 △아동 △청소년 △장애인 △노인 △지역 사회 6개 영역의 생애주기별 부스 37개가 운영될 뿐 아니라 일반시민들에게 다양한 복지서비스 정보가 제공된다.

또한 야외에서는 다양한 먹거리와 각 복지시설의 생산품을 판매하는 6개의 야외 부스가 운영될 예정이다.

이외에도 박람회를 찾아온 시민들을 위해 다채로운 프로그램들이 펼쳐진다.

주요 행사로는 △부스별 체험행사 △열린공연 및 청소년공연 △퀴즈 앤 퀴즈대회 등 재미 가득한 소통의 장이 준비돼 있다.

홍용승 군산시지역사회보장협의체 회장은 “박람회를 통해 민관의 사회복지서비스가 시민들 가까이에 있음을 알고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 걸 깨닫는 계기가 되기를 바란다”며 “군산시와 함께 한마음이 되어 성공적 개최를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

강임준 시장도 “이번 희망복지박람회가 복지서비스를 시민들에게 널리 알리는 좋은 기회가 될 것으로 생각된다”며 “시민들이 박람회를 통해 유용한 복지서비스 정보를 많이 알 수 있도록 민관이 한마음으로 최선을 다해 준비하겠다”고 밝혔다.​

