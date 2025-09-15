팀 해체 위기 맞은 전북체중·고 조정부 ‘부활 신호탄’

전국대회서 금2·은 1·동 2개 획득…고등부는 종합 준우승

K-water 사장배 물사랑 전국조정대회 시상대에 오른 전북체중고 조정부 선수들. /사진제공=전북체중고​​​​​​

팀 해체 위기를 맞은 전북체중·고 조정부가 ‘부활’ 신호탄을 쏘아 올렸다.

전북체중고 조정부가 지난 12일부터 14일까지 충북 충주시 탄금호 국제조정경기장에서 열린 ‘K-water 사장배 물사랑 전국조정대회’에서 금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 2개를 획득했다.

남자 고등부는 종합 준우승까지 차지했다.

전북체중고 조정부는 최근 선수 부족 등으로 해체 위기를 맞았지만 전국대회 메달을 휩쓸며 재기의 불씨를 살렸다. 전북체중·고의 명예를 살린 조정부에 대한 전폭적 지원이 기대된다.

고등부 쿼드러플스컬에서 금메달을 획득한 강승현, 이제석, 지우찬, 한승재는 압도적인 기량을 펼치며 메달을 획득했다.

한편 강승현, 지우찬은 무타페어에서도 금메달을 추가해 2관왕에 올랐다.

강승협 지우찬은 지난 8월 제41회 대통령기 전국 시·도대항 조정대회 무타페어에서도 환상의 팀워크를 보여주며 금메달을 획득 했었다.

전북체고 김지호, 임하늬가 더블스컬에서 동메달을 획득하고 메달과 함께 기념촬영을 하고 있다./사진제공=전북체중고

여자 고등부에서도 김지호, 임하늬가 더블스컬에서 투지 넘치는 레이스를 펼치며 동메달을 추가했다.

중등부 문민서는 싱글스컬에서 은메달을 획득했다.

문민서는 올해 진주에서 열린 제54회 전국소년체전에서 동메달을 획득한 이후, 청소년 국가대표로 발탁되며 성장 가능성을 보여주고 있다.

남자 중등부 김민준, 이세영도 더블스컬에서 동메달을 획득하며 중등부의 저력을 확인시켰다.

신동업 코치는 “선수들이 흘린 땀방울 하나하나가 오늘의 빛나는 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 학생들이 조정인으로서, 그리고 건강한 사회 구성원으로서 성장할 수 있도록 최선을 다해 지도할 것”이라며 소감을 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지