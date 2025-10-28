2025 KPGA프로·아마추어 프로암 골프대회, 30일 전주CC서 티오프

전북일보 주최 KPGA프로와 아마추어 교류의 장

지난 '2024 전북출신 KPGA프로 및 아마추어 프로암대회'에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 전북일보 자료사진

전북일보사가 주최·주관하는 ‘2025 전북 KPGA프로 및 아마추어 프로암 골프대회’가 오는 30일 전주 샹그릴라 컨트리클럽에서 개최된다.

전북 출신 KPGA 프로들의 단합과 화합을 도모하고 재능기부를 통한 아마추어 골퍼들의 기량 향상을 위해 매년 열리고 있는 이 대회는 수익금의 일부로 어려운 이웃에 기부하며 골프문화의 새 지평을 열어가고 있다.

이번 대회는 프로 및 아마추어 30개 팀(프로 60명, 아마추어 60명)이 참가해 프로 2명과 아마추어 2명으로 조편성이 이뤄진다.

경기는 프로부의 경우 18홀 스트로크 방식으로 진행된다. 스코어가 가장 적은 선수가 우승하며, 동점의 경우 백 카운트 방식으로 순위를 결정한다.

아마추어부는 신페리오 방식으로 순위를 정하며, 동점일 경우 실제 스코어가 적은 선수가 우승한다.

프로부 우승자에게는 트로피와 상금이, 2위부터 10위까지는 상금이 수여되며, 아마추어부는 1위에서 3위까지 부상이 수여된다.

대회 일정은 11시까지 현장 등록 후 11시 47분부터 3개 코스(레이크, 엔젤, 드림)에서 순차적으로 티오프가 진행된다.

개회식 및 기념촬영은 11시 30분에 실시 될 계획이다.

