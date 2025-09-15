대학생 학자금대출 연체자 2만2000명 돌파…연체금액 1100억 넘어

문정복 의원, 제도개선 주장

더불어민주당 문정복 의원

대학생 학자금대출 연체가 역대 최대치를 기록하는 등 ‘청년 빚잔치’를 줄이기 위한 제도개선이 이뤄져야 한다는 주장이 나왔다.

국회 교육위원회 소속 문정복 의원(민주당)이 한국장학재단으로부터 제출받은 자료에 따르면 2025년 7월 기준 학자금대출 일반상환 연체자는 2만2104명으로, 2022년 1만7774명에서 불과 3년 만에 4300여 명이 증가했다. 같은 기간 연체 잔액도 899억 원에서 1148억 원으로 크게 늘었다.

‘일반 상환 학자금 대출’은 ‘취업 후 상환 학자금 대출’과 달리 이자면제 혜택이 없어, 상대적으로 학생들에게 경제적 부담이 크게 작용한다.

총 학자금대출 이용 규모는 지난해 역대 최대치를 기록했다. 해당 연도에만 일반상환 21만5170명(1조2352억), 취업후상환 20만6522명(8762억) 등 총 39만6751명의 청년들이 2조1114억원을 대출받은 것으로 집계됐다.

올해 역시 등록금 인상과 경기 침체 등의 여파로 학자금대출 수요가 더욱 증가할 것으로 전망되고 있다.

문정복 의원은 “최근 대학들의 등록금 인상 움직임이 학생들의 대출 증가로 이어지고 있어 청년층의 경제적 압박을 더욱 가중시키는 것으로 보인다”며 “청년들이 빚 부담에서 벗어나 경제적 자립을 이룰 수 있도록 교육당국의 실질적인 제도개선이 절실하다”고 강조했다.

