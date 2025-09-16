전주 아침 깨우는 새로운 문화 ‘커피 레이브’ 열린다

전주 피덴스커피, 21일 ‘커피 레이브’ 개최…러닝·음악·커피 결합 아침 문화 선봬

최근 지역청년 주최 체조·줌바·디제잉·커피 즐기는 무료 건강축제 ‘건전생지’개최

‘커피 레이브’ 문화 밤의 클럽 문화 대신해 건강한 아침 생활문화 새로운 흐름으로 자리 잡아

‘피덴스 커피 레이브(FIDENS COFFEE RAVE)’ 홍보물/사진=피덴스커피 SNS 캡쳐

MZ세대 사이에서 빠르게 확산 중인 건강한 아침 문화가 전주에 상륙했다. 커피와 러닝, 음악을 결합한 새로운 트렌드 ‘커피 레이브’다. 수도권을 중심으로 이미 자리를 잡은 이 문화는 밤의 클럽 문화를 대신해 아침에 건강하고 활기차게 즐길 수 있는 음악 축제로, 청년들의 새로운 일상 방식으로 자리 잡고 있다.

오는 21일 전주시 완산구 피덴스커피에서 ‘피덴스 커피 레이브(FIDENS COFFEE RAVE)’가 열린다. 행사는 아침 러닝으로 몸을 깨운 뒤 카페에 모여 DJ의 음악과 함께 커피를 즐기는 신개념 모닝 이벤트다. 현장에는 DJ 캐시트레이(CASHTRAY)가 참여해 135BPM의 비트로 분위기를 끌어올린다. 135BPM은 운동 시 최적의 심박수와 맞닿아 있어, 음악과 러닝의 리듬이 자연스럽게 이어지도록 기획됐다.

홍규택 피덴스커피 대표는 “처음엔 러닝의 장점을 알리고 싶어 음료 할인 이벤트만 진행했지만, 더 많은 사람이 함께 즐기면 좋겠다는 생각에서 커피 레이브로 확장하게 됐다”고 기획 배경을 설명했다.

단순한 마케팅에서 출발했지만, 그의 고민도 담겨 있다. 그는 “쉼 없이 일하며 몇 년을 달려오며, 더 행복하게 일할 방법을 고민하다 시작했다”며 “작은 아이디어가 선한 영향력으로 확산돼 전주에도 새로운 건강 문화를 퍼뜨리길 바란다”고 말했다.

‘커피 레이브’는 런던과 베를린 등 유럽 주요 도시에서 시작돼, 밤 대신 아침에 모여 춤추고 교류하는 새로운 라이프스타일로 자리 잡았다. ‘웰빙’과 ‘힙한 문화’를 동시에 원하는 세대의 욕구를 충족시키며 세계적 흐름으로 주목받고 있다. 국내에서도 서울을 중심으로 확산세가 두드러졌고, 최근 지역에서도 비슷한 시도가 이어지고 있다.

지난 6일 전주 효자동 효자다리 인근에서 열린 무료 건강 축제 ‘건전생지’ 역시 이 흐름의 일부다. 이날 현장에서는 체조·줌바·디제잉·커피가 어우러지며 ‘아침에 모여 웃고 뛰며 건강한 에너지를 나누자’는 취지를 전했다. 밤에 나서기 힘든 청년들이 오전 시간대에 음악 문화를 경험하며 큰 호응을 얻었고, SNS를 통해 뒤늦게 소식을 접한 누리꾼들은 “왜 몰랐지?”, “다음엔 언제 열리나요”라며 아쉬움을 표하기도 했다.

피덴스커피 러닝 크루 자료사진/사진=피덴스커피 SNS 캡쳐

이처럼 지역에서도 새로운 청년 문화가 형성되고 있다. 단순한 여가 활동과 마케팅을 넘어, 청년들이 건강한 일상과 공동체적 교류를 동시에 추구한다는 점에서 의미가 크다. 커피 레이브 같은 행사는 지역 카페와 청년 창작자, DJ 등이 협업하는 장으로 이어지며 로컬 문화 생태계에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다는 기대를 모으고 있다.

윤 대표는 “운동과 거리가 멀다고 생각하는 분들도 1km 정도만 가볍게 뛰면 된다”며 “도심 속 바쁜 일상에서 잠시나마 휴식을 느껴보길 바란다”고 전했다. 이어 “타지역에서는 이미 활발히 열리고 있지만 전주에서는 드물었다”며 “이번 커피 레이브를 계기로 비슷한 움직임이 확산되길 바란다. 피덴스커피도 앞으로 다양한 아이디어로 새로운 ‘커피 레이블’을 선보이겠다”고 덧붙였다.

