'되는 일 없는' 전북…해결능력 부족한 ‘자화자찬 정치’에 실망감

새만금 국제공항 착공적기 놓친 전북 법원과 반대단체에 발목

군산항, 조선소, 일자리 사업, 대기업 투자, 공공의대, 노을대교 현안 후퇴

해결능력 없이 또다시 표 달라는 전북 정치인에 도민 인내심 한계

공항 소송, 정치권과 지자체 사전 준비 능력에 한계 보여준 상징적 사건

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 전북지역 국회의원과 김관영 전북특별자치도지사가 16일 전주시 전북특별자치도청에서 열린 '더불어민주당-전북특별자치도 예산정책협의회'에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

올 11월 착공이 예정됐던 새만금국제공항이 법원의 판결로 발목이 잡히면서 전북 자치단체장과 국회의원들의 현안 해결능력이 다시 도마 위에 올랐다.

특히 내년 지방선거를 앞두고 정치인들이 공약으로 내걸었으나 오히려 현안이 후퇴한 사업들에 대해서도 재조명이 이뤄지고 있다.

정치권이 그동안 보도자료와 기자회견을 통해 희망이 있다고 말한 주요 숙원 사업 중 제대로 되는 일을 찾아보기 어려운데, 실제 적지 않은 도민들은 이번 패소 사태로 반성 없이 자신의 능력만 과신하는 ‘자화자찬 정치’에 실망감을 드러내고 있다.

16일 전북일보가 국제공항을 비롯한 도내 핵심 사업의 추진현황을 분석한 결과 제대로 결실을 이룬 사업을 찾아보기 어려웠다.

새만금 사업은 그 자체로 사업이 지연되고 있다. 1991년 노태우 정부 때 시작한 사업의 매입률은 49.2%(2025년 6월 기준)로 아직 절반조차 진행되지 못했다. 새만금은 25년 후에 사업이 완성될 예정이다. 그러나 전면 해수유통 추진 등 여러 환경적 시시비비로 제때 공사가 추진될 확률은 극히 낮을 전망이다.

실제 비슷한 시기인 1990년도에 간척을 시작한 중국 상하이 푸동(浦東)지구, 인천 송도, 싱가포르 마리나 베이가 어떻게 변화했는지를 보면 새만금의 사업 속도가 얼마나 더딘지 가늠할 수 있다.

전북에 유일한 국가관리무역항인 군산항은 사실상 버려진 신세다. 물동량 처리, 국제 항로 운영에 있어선 다른 지역 무역항과 비교하는 게 민망한 수준이다.

1990년 금강하구둑 완공 이후 바닷물 흐름이 차단되면서 퇴적 현상이 본격화됐고, 이로 인한 심각한 토사 매몰 문제가 군산항 발전의 구조적 한계로 작용하고 있어서다. 군산항의 물동량은 전국 항만의 1.4% 수준에 그치고 있지만, 해결 방법을 찾지는 못하고 있다.

한국지엠 군산공장 폐쇄의 대안이었던 군산형일자리는 2019년 화려하게 그 출발을 알렸으나 정부와 지자체의 지원 예산만 낭비됐다. 비슷한 시기 폐쇄해 일부 사업을 재개한 군산조선소의 완전 재가동도 요원한 상황이다.

남원 공공의대도 마찬가지다. 2018년 정부 주도로 계획된 공공의대는 더불어민주당이 초거대 정부여당이 됐음에도 통과되지 못한 채 희망 고문만 반복하고 있다.

민주당이 국민의힘이나 특정 단체 반발을 이유로 들고 있지만, 단독 처리가 일상인 국회 상황을 볼 때 설득력은 부족하다. 사업비가 400억 원 증액돼 착공에 청신호가 켜졌다던 노을대교 입찰도 감감무소식이다.

노을대교는 올해 초 공사비가 4200억으로 늘면서 지난 25년간 표류했던 사업이 마침내 첫 삽을 뜰 수 있을지 주목됐으나 이번 공고도 무응찰, 유찰로 끝났다.

조달청은 국토교통부 익산지방국토관리청 수요에 따라 15일까지 ‘고창 해리∼부안 변산 도로건설공사’에 대한 입찰참가자격사전심사(PQ) 서류를 접수했다. 그러나 접수결과 단 한 곳의 건설사도 참여하지 않은 것으로 확인됐다.

재경전북 기업인 A씨는 "이번 국제공항 기본계획 취소소송 패소 사태는 지역 정치권과 지자체의 사전준비 능력에 한계를 보여준 상징적 사건"이라면서 “전북의 특징이 공항이든 통합이든 반대하는 사람들은 목숨 걸고 반대한다. 그런데 정작 추진이 간절하다는 정치인들 대부분은 이들을 손 놓고 보고만 있다"고 지적했다. 이어 그는 "그러다 간혹 성과가 나오면 다 된 밥에 숟가락 얹기에만 바쁜것이 우리 고향의 현 주소”라고 일갈했다.

