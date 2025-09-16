“옛 대한방직 부지 개발사업, 이달 말 최종 사업 승인 이뤄질 듯”

전은수 자광 회장 ‘전주 관광타워복합사업’ 기자회견

“3개 시공사와 협의 중…연말 착공·공동주택 분양 계획”

옛 대한방직 부지 민간개발사업자인 자광 전은수 회장이 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 강정원 기자

옛 대한방직 부지 내에 민간개발로 추진되는 ‘전주 관광타워복합개발사업’의 행정절차가 9월 안으로 마무리될 전망이다.

민간개발사업자인 자광 전은수 회장은 16일 전주시청에서 기자회견을 열고 “‘전주 관광타워복합개발사업’은 부지매입 이후 각종 기술평가와 심의 등 관계 법령에서 정하는 절차를 거치며, 사업 허가를 위한 마지막 단계에 돌입했다”면서 “이달 말 전주시의 최종 사업 승인을 앞두고 있다”고 밝혔다.

전 회장은 “사업계획 승인이 완료되면 우수한 협력시공사와 공사도급계약을 체결하고, 사업비 조달에 필요한 프로젝트 파이낸싱을 마무리한 뒤 연말 착공과 함께 공동주택 분양을 할 수 있도록 사업 추진에 속도를 내겠다”고 말했다.

그러면서 “현재 도급 순위 상위 7개 사 중 3개 시공사와 협의하고 있다”고 했다.

전주 관광타워복합개발사업 조감도

자광이 전주시에 신청한 사업 규모는 옛 대한방직 부지에 관광전망타워(470m)와 호텔(200실), 복합쇼핑몰을 조성할 계획이다. 주상복합아파트의 경우 49층, 10개 동, 3536세대를 건립한다.

자광은 당초 계획(45층, 10개 동, 3395세대)을 수정해 주상복합아파트 층수를 기존 45층에서 49층으로, 세대수도 140여 가구를 각각 확대했다.

전 회장은 “상업시설은 수원 스타필드와 비슷한 규모로 조성할 계획”이라며 “이번 사업은 공사 기간 3만여 개의 일자리가 생기고 완공 이후에는 양질의 일자리 3000개가 생길 것”이라고 설명했다.

이어 “이번 사업을 통해 전주는 전통문화와 현대문화가 공존하는 관광·문화 플랫폼을 선도하는 광역도시의 위상을 갖출 것으로 기대한다”면서 “현재 건설·경제 등 대내외 여건이 녹록지 않지만, 기업가로서의 소임을 다해 시민들의 기대에 부응하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

