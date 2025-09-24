[기고] 노인 안전, 재난 대응의 새로운 과제

이상일 정읍소방서장

우리나라는 이미 고령화 사회를 넘어 초고령 사회로 진입했습니다. 통계청에 따르면 2025년 현재 65세 이상 인구는 약 1051만 명으로 전체의 20.3%를 차지하며, 이는 안전 환경 전반에 큰 변화를 가져오고 있습니다.

고령자는 화재와 응급 상황에서 신체적 제약으로 인해 위험에 크게 노출되고, 작은 사고도 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다. 소방청 통계에 따르면 2022년 화재 사망자의 56%가 60세 이상이었고, 2023년에도 65세 이상이 43.4%를 차지해 고령층의 화재 위험이 인구 비율보다 두 배 이상 높았습니다. 또한 심정지 등 응급환자 역시 절반 이상이 고령층으로, 응급 이송 건수도 매년 증가하고 있어 고령화는 소방 안전과 응급의료 체계의 새로운 과제로 떠오르고 있습니다.

따라서 고령화 사회의 안전을 확보하기 위해서는 예방 중심의 관리, 정밀한 대응 체계, 교육·문화적 기반이 유기적으로 결합된 종합적 대책이 필요합니다.

첫째, 주거환경 전반의 화재 안전 관리가 강화되어야 합니다.

단독주택은 노후화된 전기·가스 설비로 인해 취약하므로 노후 설비 교체와 정기 점검이 필요합니다. 반면 아파트와 다세대주택은 화재 확산 위험이 커 자동화재탐지·스프링클러 등의 설비 점검과 방화문·비상구 관리가 철저히 이루어져야 합니다. 특히 요양병원과 노인복지시설은 대피 시간이 길어 피난안전구역 확보와 유도 체계 강화가 필수적이며, 시력·청력이 저하된 어르신을 위한 시각·음성 보조 설비와 무장애 대피 통로, 저층부 안전 주택 보급 같은 정책도 병행되어야 합니다. 이는 단순한 시설 점검을 넘어 고령화 사회에 맞는 맞춤형 생활 안전망 설계라 할 수 있습니다.

둘째, 응급 대응 체계의 정밀화가 필요합니다.

고령자는 응급 상황에서 스스로 대처하기 어려워 골든타임 확보가 쉽지 않습니다. 이에 현재 운영 중인 119안심콜 제도의 홍보와 활용을 강화해 건강정보 등록을 확대하고 현장 대응의 정확성을 높여야 합니다. 또한 구급대원에 대한 치매 환자 대응과 노인 특화 응급처치 교육을 강화하고, 의료·복지·소방이 연계된 지역 응급의료 협력체계를 구축해 생활 거점의 응급 상황에 신속히 공동 대응할 수 있어야 합니다.

셋째, 예방·교육의 내실화와 과학화가 필요합니다.

현재 시행 중인 교육과 훈련은 VR·AR 기반 체험형 프로그램과 거동 불편 어르신 맞춤형 대피 시나리오 훈련 등으로 한 단계 더 발전해야 합니다. 또한 훈련 과정에서 수집된 데이터를 분석해 위험 요인을 평가하고 개선하는 피드백 체계를 마련해야 합니다. 이를 통해 교육과 훈련이 단순한 체험을 넘어 정책을 보완하는 지속 가능한 안전 시스템으로 작동할 수 있습니다.

무엇보다 중요한 것은 공동체의 관심과 연대입니다. 집 안의 노후된 콘센트를 교체하거나 가스 밸브를 점검해 드리는 작은 실천이 어르신의 생명을 지킬 수 있습니다. 소방의 역할은 안전을 위한 제도와 대응 체계를 마련하는 것이지만, 진정한 안전은 시민 모두가 함께 만들어가는 문화일 때 완성됩니다.

안전은 사회적 약자를 지킬 때 그 의미가 깊습니다. 노인의 안전은 한 세대를 넘어 우리 모두의 미래를 지키는 일이며, 작은 관심과 준비가 생명을 살린다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 소방은 앞으로도 고령화 사회에 맞는 예방 중심 정책과 맞춤형 대응 체계로 시민의 생명과 재산을 지키는 든든한 동반자가 될 것입니다.

