[한 컷 미술관] Relics storage# 02_2025

한 컷 미술관

김혜식 개인전: 오래된 상상

2026. 3. 13 ~ 3. 31

에프갤러리

미술가: 김혜식

명 제: Relics storage# 02_2025

재 료: UV print on Wood

규 격: 47.0x70.0cm

제작년도: 2024

작품설명:

박물관에 박제된 토기를 되살려내고 있다. 유리 진열장 속 가쁜 숨소리에 귀 기울이고 있는 거다. 작가의 따뜻한 시선으로 오래된 이야기를 소환함으로써 관자의 상상력을 자극한다. 세월의 부침 속에서 깨진 항아리 조각들을 복원한 자태가 상처받은 현대인의 자화상처럼 보인다.

미술가 약력:

김혜식 작가는 전주·공주에서 16회 개인전, 공산성 사진집, 쿠바로 간다, 포토에세이와 민들레꽃, 아바나 블루스 시집, 수장고 독 전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

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