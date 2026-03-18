이전기사
전북일보로고

[한 컷 미술관] Relics storage# 02_2025
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-03-18 19:20 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 기고

[한 컷 미술관] Relics storage# 02_2025

기고 웹승인 2026-03-18 19:02 수정 2026-03-18 19:02

한 컷 미술관

김혜식 개인전: 오래된 상상 

2026. 3. 13 ~ 3. 31

에프갤러리

미술가: 김혜식

명  제: Relics storage#  02_2025

재  료: UV print on Wood

규  격: 47.0x70.0cm

제작년도: 2024

작품설명:

박물관에 박제된 토기를 되살려내고 있다. 유리 진열장 속 가쁜 숨소리에 귀 기울이고 있는 거다. 작가의 따뜻한 시선으로 오래된 이야기를 소환함으로써 관자의 상상력을 자극한다. 세월의 부침 속에서 깨진 항아리 조각들을 복원한 자태가 상처받은 현대인의 자화상처럼 보인다.

미술가 약력:

김혜식 작가는 전주·공주에서 16회 개인전, 공산성 사진집, 쿠바로 간다, 포토에세이와 민들레꽃, 아바나 블루스 시집, 수장고 독 전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

기고

현대차 새만금 9조원 투자, 성공 방정식 이재명 정부 새만금 시대, 전북대학교는 무엇을 할 것인가 전북의 생존, 강력한 ‘광역 사업집행권’ 확보에 달렸다 태권도 남북 공동 유네스코 등재를 기대한다 ‘9조의 선언’ 새만금, 대한민국 공간 전략의 판을 바꾸다 정책과 비전으로 치르는 전북교육감선거를 바란다. 단종의 폐위와 전북의 충절남(忠節男)들 새만금에 깃든 ‘10조원’의 희망, 전북경제의 찬란한 봄을 예고하다 산불 예방, “나하나 쯤”이 아닌 “나부터 먼저” 완주-전주 통합 무산과 피지컬 ai의 실종,누가 책임질 것인가

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr