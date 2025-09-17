(사)행복드림복지회 두리 E.N.G, 군산시에 수해 성금 전달

(사)행복드림복지회 두리 E.N.G(대표 김선례가 16일 수해로 피해를 입은 군산시 저소득 가구·사회복지시설의 신속한 복구를 위해 성금 500만 원을 기탁했다./사진제공=군산시

(사)행복드림복지회 두리 E.N.G(대표 김선례)가 16일 수해로 피해를 입은 군산시 저소득 가구·사회복지시설의 신속한 복구를 위해 성금 500만 원을 기탁했다.

이번 기탁은 지속적인 이웃 나눔을 실천해 온 (사)행복드림복지회 두리 E.N.G가 수해로 어려움을 겪는 지역민에게 조금이나마 도움을 주기 위해 마련했다.

기탁식에 참석한 김선례 대표는 “이번 수해로 피해를 겪는 분들을 위해 성금이 꼭 필요한 곳에 의미 있게 사용되길 바란다”며 “앞으로도 군산의 발전을 응원하고,도움이 필요한 곳이 있다면 적극적으로 귀 기울이겠다”고 전했다.

강임준 군산시장은 “수해 피해로 고통을 겪고 있는 수재민을 잊지 않고 함께 마음을 나눠주신 (사)행복드림복지회 두리 E.N.G에 깊이 감사드린다”며 “사회적 취약계층이 소외되지 않는 행복한 복지도시 군산을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 (사)행복드림복지회 두리 E.N.G는 2017년에 설립됐으며, 장애인·고령자 등 사회적 약자와 함께하는 ‘일자리창출형’ 사회적기업이다.

현재는 인공지능 (AI)기능이 탑재된 CCTV‧수배전반△제어장치 시스템 등 다수의 특허 기술력을 바탕으로 올해 100억 원 이상의 매출을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

(사)행복드림복지회 두리 E.N.G는 보건복지부 중증장애인생산품 생산시설 지정 및 2022년 사회적기업 육성 유공으로 고용노동부 장관 표창을 받는 등 사회적 약자와 상생하는 모범 기업으로 자리매김하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지