특자3도연극제, 전주 우진문화공간서 두 번째 무대 오른다

특자3도연극제 오는 24~26일 전주 우진문화공간 예술극장서 개최

전북, 제주, 강원 대표 극단 출전 등 지역 교류와 예술 소통 통해 한국 대표 연극제 성장 기대

‘2025년도 특자3도연극제’ 홍보물/ 사진=전북특별자치도연극협회

전북특별자치도연극협회는 오는 24일부터 26일까지 전주 우진문화공간 예술극장에서 ‘2025년도 특자3도연극제’를 연다. 지난해 첫선을 보인 이후 두 번째로 열리는 이번 연극제는 전북·제주·강원 특별자치도의 대표 극단들이 참여해 각 지역의 개성과 색깔을 담은 작품들을 무대에 올린다.

첫날에는 제주특별자치도의 극단 세이레가 준비한 ‘슈퍼우먼 설문대’(정민자 작·연출)다. 제주의 창조신 설문대 설화를 현대적으로 재해석한 이 작품은 굳세고 강인한 제주 여성들의 삶을 무대 위로 불러낸다. 농사와 가사, 생계를 동시에 책임져야 했던 여성들의 모습은 단순한 신화적 상징을 넘어 오늘날 제주 여성들의 현실로 이어진다. 작품은 설문대와 후손들의 이야기를 통해 고단한 삶 속에서도 희망을 잃지 않고 살아가는 현대 가정을 따뜻하게 그려낸다.

‘럭키복희’ 무대사진/사진=전북특별자치도연극협회

둘째 날 무대는 전북특별자치도의 극단 자루가 이어간다. 오지윤 작·연출의 ‘럭키복희’는 불행과 절망 속에서도 삶을 버텨내는 사람들의 이야기를 유쾌하고 발랄하게 풀어낸 작품이다. 주인공 ‘복희’는 이름처럼 행복을 꿈꾸지만 현실은 그와 정반대다. 좌절과 실패, 사회적 억압 속에서도 끊임없이 의미를 찾으려는 복희의 삶은 곧 우리 모두의 이야기를 닮아 있다. 연극은 희망을 잃지 않으려는 평범한 이들의 모습에서 관객에게 공감과 울림을 전한다.

봉천내사람들_공연사진_강원/사진=전북특별자치도연극협회

마지막은 강원특별자치도의 씨어터컴퍼니 웃끼가 선보이는 음악극 ‘봉천내 사람들–만두 전성시대’(이석표 작·연출)다. 원주 도심을 흐르던 봉천천과 그 주변에 자리 잡았던 만두집을 배경으로, 세대를 넘어 이어지는 가족과 공동체의 이야기를 담았다. 만두를 빚으며 삶을 지탱해온 사람들의 애환과 유대가 따뜻한 음악극 형식으로 펼쳐진다. 단순히 한 가족의 이야기에서 나아가, 도시 재개발과 함께 사라져가는 동네와 그 속에서 기억을 잃지 않으려는 사람들의 모습을 진솔하게 그려낸다.

‘특자3도연극제’는 특별자치도로 새롭게 출발한 세 지역이 연극을 통해 문화예술 교류의 장을 넓히고, 관객과 직접 소통하는 뜻깊은 무대다. 단순한 방문·교류 차원을 넘어 지역 연극의 다양성을 확인하고, 나아가 대한민국 연극제 중에서도 실속 있고 의미 있는 축제로 성장해 나가고 있다.

조민철 전북특별자치도연극협회장은 “이번 연극제를 통해 세 지역 연극인들이 서로 교류하고 관객과 함께 호흡하며, 지역을 넘어 대한민국을 대표하는 연극제로 발전해 나가길 바란다”고 말했다.

특자3도연극제 티켓예매 QR/사진=전북특별자치도연극협회

이번 연극제는 전석 무료로 진행되며, 관람 신청은 네이버 폼(https://naver.me/517a2By2)을 통해 가능하다.

