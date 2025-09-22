이전기사
전북일보로고

올해도 따뜻한 사랑 나눔…고창우체국, 추석 맞아 ‘행복 배달’
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-22 13:56 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 고창
보도자료

올해도 따뜻한 사랑 나눔…고창우체국, 추석 맞아 ‘행복 배달’

박현표 웹승인 2025-09-22 11:09 수정 2025-09-22 11:09

집배원들, 홀로어르신 100가구 찾아 생필품 전달 온정 나눠

image
고창우체국 행복나눔봉사단이 민족 최대 명절 추석을 앞두고 소외된 이웃들을 위한 따뜻한 나눔 활동에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=고창우체국 

고창우체국(국장 정복균)이 민족 최대 명절 추석을 앞두고 소외된 이웃들을 위한 따뜻한 나눔 활동에 나섰다. 우체국은 최근 지역사회와 함께하는 사랑 나눔 행사의 일환으로, 고창 지역 홀로어르신 100가구에 총 300만원 상당의 생필품을 직접 전달했다.

이번 ‘행복 나눔’ 행사는 집배원들이 직접 각 가정을 방문해 안부를 묻고 물품을 전달하는 방식으로 진행됐다. 단순한 물품 지원을 넘어 정서적 교감까지 나누며, 외로운 명절을 보내야 하는 어르신들에게 큰 위로가 됐다.

정복균 고창우체국장은 “추석은 가족과 이웃이 함께하는 명절인 만큼, 이번 나눔이 소외된 어르신들에게 작은 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 공공기관의 사회적 역할을 성실히 이어가겠다”고 말했다.

고창우체국은 이번 행사뿐만 아니라 지난 가정의 달에도 아동들을 위한 ‘행복배달 소원우체통’ 캠페인을 펼치는 등 꾸준한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 이처럼 지역과 함께하는 다양한 나눔 활동은 따뜻한 공동체 문화를 확산하는 데 큰 힘이 되고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#고창우체국 #행복나눔
박현표 hppark61@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr