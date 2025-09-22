’나를 위한 정책‘ 익산청년시청, 청년정책제안소 가동

참여형 플랫폼 청년시청 누리집에 신설…18~39세 누구나 상시 제안 가능

공감 수 50건 이상인 제안 검토 후 정책 반영 추진…우수 제안은 인센티브

익산청년시청 누리집에 마련된 청년정책제안소/사진 제공=익산시

익산시가 지역 청년의 시정 참여 확대 및 수요 기반 정책 추진을 강화한다.

22일 시에 따르면, 익산청년시청 누리집에 마련된 ‘청년정책제안소’가 본격적인 운영을 시작했다.

이 제안소는 시에 거주하거나 활동 중인 18세 이상 39세 이하 청년이라면 누구나 참여할 수 있다. 청년들이 직접 아이디어를 제안하고 이를 실질적인 정책으로 연결하는 참여형 플랫폼이자 소통 창구다.

아이디어 제안은 상시 가능하고, 게시된 제안은 20일간 공감 기능이 부여된다. 공감 수가 50건 이상인 제안은 청년정책 실무협의체의 공식 검토 대상이 된다.

이후 소관 부서가 정책화 가능성을 검토해 반영 여부를 결정하고, 연말에는 최우수·우수 제안을 선정해 청년참여 포인트 등 인센티브를 제공할 예정이다.

시는 제안소 운영을 통해 청년의 정책 참여 기반을 강화하고, 실무협의체와 연계해 청년시청을 실질적인 시정 참여형 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.

정헌율 시장은 “청년정책제안소는 지역 청년들이 직접 정책을 제안하고 실현가능성을 함께 고민하는 열린 공간”이라며 “청년들의 목소리가 익산의 미래를 바꾸는 힘이 될 수 있도록 다양한 참여 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.

