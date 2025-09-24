전북유니텍고, 전북교육감배 축구 왕중왕전 우승

“작은 학교도 큰 꿈을” 지역과 함께 일군 값진 성과

전국학교스포츠클럽 축구대회 전북도 대표로 출전

전북유니텍고등학교(교장 박종채, 장수군 소재)가 지난 21일 열린 전북특별자치도교육감배 학교스포츠클럽 축구대회 남고부 왕중왕전에서 익산 원광고등학교를 꺾고 정상에 올랐다.

전북유니텍고 축구선수단 전북교육감배 왕중왕전 우승 /사진제공=전북유니텍고

이번 대회는 도내 각 시‧군 대표 학교들이 출전해 치열한 경합을 벌였으며 전북유니텍고는 탄탄한 조직력과 집중력을 앞세워 전 경기에서 승리를 거두며 챔피언에 등극했다.

전북유니텍고는 남학생 76명, 여학생 26명의 소규모 특성화고로 엘리트 선수가 아닌 일반 학생들이 중심이 된 축구 자율동아리 ‘패널티킥 상담소’와 방과후 체력단련 활동을 통해 이번 대회를 준비했다.

지도교사 강재욱(체육)·이승환(상담) 교사는 “One chance, one goal!”이라는 구호로 선수들의 집중력과 팀워크를 이끌었다.

우승의 배경에는 지역사회의 지원도 있었다. 장수군축구협회와 장계레드FC 등이 훈련을 도우며 학생들의 기량 향상에 힘을 보탰다. 지역과 학교가 함께 만들어 낸 성과라는 점에서 이번 우승은 의미가 남다르다.

박종채 교장은 “작은 학교에서도 학생들이 목표를 세우고 노력한다면 충분히 큰 성과를 이룰 수 있다는 것을 보여준 사례”라며 “앞으로도 지역과 힘을 모아 학생들의 성장을 지원하겠다”고 말했다.

전북 챔피언에 오른 전북유니텍고 선수단은 오는 11월 6일부터 9일까지 울산에서 열리는 전국학교스포츠클럽 축구대회에 전북도 대표로 출전한다.

