[사설] ATM기기 급감, 지방 금융소외 대책필요
UPDATE 2025-09-24 21:01 (Wed)
[사설] ATM기기 급감, 지방 금융소외 대책필요

전북일보 웹승인 2025-09-24 18:42 수정 2025-09-24 18:42

지방의 금융소외가 해를 지날 수록 심각하다. 지역별 은행 점포 페점과 함께 현금 출금 등 기본업무를 담당하는 ATM(현금인출기) 또한 급감해 노인 등 금융 취약계층의 어려움이 커지고 있다. 한국갤럽의 2021년 조사 결과를 살펴보면 60세 이상 노년층의 81%는 점포 방문으로만 금융거래를 했다. 그런데 은행의 경제성 논리로 ATM기기 및 은행 점포가 계속해서 줄어 지방에 거주하는 노령층의 불편함이 커지고 있다.

최근 은행연합회 자료에 따르면 20257월 기준 도내에서 운영 중인 은행 점포 개수는 177개로 5년 전 194곳에 대비해 17(8.8%) 가량이 감소했다. 또한 금융감독원의 자료에 의하면 지자체별 ATM 설치도 급감하고 있다. , 20257월 말 전북지역에 설치된 ATM 숫자는 679개로 5년 전인 2020881개에 대비해 202(-23%) 감소했다. 지역별로는 전주 400개에서 308(-23%), 익산 146개에서 100(-31.5%), 군산 146개에서 111(-24%) 등 주요 도시의 감소폭이 컸다. 특히 고창(7), 순창(7), 진안(7), 임실(5), 장수(3) 등 한 지자체의 ATM 기기 숫자가 한 자릿수에 불과한 곳도 다수 조사됐다. 은행별로는 각 지역마다 있던 전북은행 ATM 기기의 감소가 가장 커 5년 사이 319개에서 233개로 86(-26.9%)가 줄었다. 또 면단위에도 있었던 농협 ATM224개에서 180개로 44(-19.6%)가 감소했고 대부분 은행들도 ATM 기기를 줄였다. 이같이 은행지점 축소에 이어 ATM마저 빠르게 사라지면서 금융 소외문제가 지역과 계층별로 확대되고 있다. 특히, 특히 현금사용 비중이 여전히 높은 고령층과 농촌주민들은 생활의 큰 불편이 현실로 나타나고 있다.

문제는 은행점포와 ATM기기가 줄었을 때 수요자들의 불편함을 고려한 대응방안이 없이 이 같은 축소 추세가 계속된다는 것이다. 이제라도 각 은행들이 업무 효율화와 함께 금융소외를 막는 합리적 대책이 필요하다. 이를 위해 은행들이 공동으로 연합해 각 지역별로 ATM이나 점포를 최소한 유지해 운영하는 등 이용자의 편의성을 고려한 대책을 요청한다.

사설

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#ATM
전북일보 opinion@jjan.kr
