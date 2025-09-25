이전기사
전북일보로고

전주시, 추석 연휴 병·의원과 약국 540곳 문 연다
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-25 12:34 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 전주
보도자료

전주시, 추석 연휴 병·의원과 약국 540곳 문 연다

문민주 웹승인 2025-09-25 11:17 수정 2025-09-25 11:17

image
사진=클립아트코리아

추석 연휴 기간 전주시내 병·의원 387곳, 약국 153곳이 문을 연다.

25일 전주시에 따르면 전북대병원과 예수병원, 대자인병원, 전주병원, 호성전주병원, 고려병원 등 전주 응급의료기관 6곳은 연휴 내내 24시간 응급실을 운영한다. 심야 약국은 사랑약국, 염약국, 365인후대형온누리약국이 있다. 달빛어린이병원은 전주다솔아동병원, 해맑은연합소아청소년과의원이 해당한다.

전주시보건소와 덕진보건소, 보건진료소 3곳(중인·금상·도덕)도 당번제 근무 방식으로 비상 진료한다.

연휴 기간 문 여는 병·의원, 약국에 대한 정보는 보건복지부의 '응급의료 정보 제공' 애플리케이션이나 전주시·전주시보건소 누리집 등에서 확인할 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주시 #추석 #약국
문민주 moonming@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr