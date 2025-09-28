[사설] 이젠 ‘완주‧전주통합 주민투표’ 미룰 이유 없다

완주-전주 통합 관련 주민투표 여부는 윤호중 행안부장관이 키를 쥐고 진행하게 됐다. 윤호중 행안부장관과 김관영 전북도지사, 국회 안호영 이성윤의원, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수는 지난 25일 국회에서 이른바 6자 간담회를 열고 최종 결정을 윤 장관에게 일임키로 했다.

이같은 배경에는 완주-전주 통합 찬반 갈등이 지역분열로 이어지고 있고 장기화될 경우 고착화될 수 있어 이를 조속히 해소해야 한다는 참석자 모두의 공감대가 있었기 때문이다.

행안부는 그동안 지역 합의가 안됐다는 이유로 미적지근하게 대웅해 왔지만 이젠 최종 결정 주체로 공인된 것이다.

완주-전주 통합 절차의 쟁점은 크게 두가지다. 완주군민의 의사를 주민투표로 확인하자는 것과, 사전 주민여론조사를 먼저 한 뒤 그 결과에 따라 주민투표 여부를 결정하자는 것이고 다른 하나는 ‘완주전주 통합’ 대 ‘통합 대신 특별자치단체를 구성’하자는 주장이 그것이다.

우선 완주-전주 통합 대신 특별자치단체를 구성하자는 주장은 이 시점에서 고려할 사안은 아니라는 점을 지적하고자 한다. 완주-전주 통합 논의가 나온 게 언제인데 이제와서 완주-전주에 익산을 포함시켜야 한다느니, 특별자치단체를 구성해야 한다느니 하는 주장은 설득력이 없다. 통합을 하지 말자는 주장을 우회적으로 표현한 것 밖에 안된다.

키를 쥔 행안부는 정공법으로 나아가야 한다. 완주-전주 통합 관련 갈등을 줄이고 최적 의견을 끌어낼 방법이 무엇인지가 핵심이다. 주민 갈등을 해소할 공정하고 객관적인 장치는 주민투표다. 주민의사가 오염되지 않고 제대로 반영되는 장치는 주민투표 방법뿐이다. 통합 찬반 의사는 주민투표를 실시해 묻도록 관련법에도 규정돼 있다.

지금 통합 찬반 단체와 구성원들은 차일피일 결정을 미뤄온 행안부의 안일함 때문에 분노가 극에 이르고 있다. 갈등과 분열이 고조되고 있는 현실을 방치하고 조장하는 셈이다. 늦출수록 이재명 정부에 큰 부담으로 작용할 수 밖에 없다. 행안부는 좌고우면하지 말고 이른 시일 안에 최종 결정 방안을 발표하길 바란다.

