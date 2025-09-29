GTR파크골프갤러리 전북지사, 방과후 청소년 무료 체험 '호응’

GTR파크골프갤러리 전북지사는 지난 27일 청소년방과후 아카데미 학생과 학부모를 대상으로 무료 파크골프 강습 및 체험 시간을 가졌다./사진제공=GTR파크골프갤러리 전북지사

GTR파크골프갤러리 전북지사(지사장 홍용승)가 지역민을 대상으로 무료 파크골프 강습 및 체험 시간을 마련해 호응을 받고 있다.

GTR파크골프갤러리 전북지사는 지난 27일 군산청소년수련관과 함께 청소년방과후아카데미 늦봄터 가족프로그램의 일환으로 ‘스포츠 데이’를 진행했다.

이날 학생과 학부모 등 60여 명이 참여해 스크린 파크골프 시스템을 활용한 체험을 진행했다.

특히 이곳에 설치된 최신 스크린 파크골프 시스템은 파3‧파4‧파5 코스를 현실감 있게 구현, 남녀노소 모두 무리 없이 즐기면서도 운동 효과와 몰입감을 동시에 느낄 수 있도록 설계된 것으로 알려졌다.

한 학생은 “부모님과 함께 같이 파크 스크린장에서 운동하니 너무 재미있고 좋은 추억이 됐다 ”고 말했다.

홍용승 지사장은 “지역민 모두가 파크골프 체험 기회를 가질 수 있도록 할 뿐 아니라 여가문화 확산의 거점이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

이에 앞서 전북지사는 군산 금강노인복지관 어르신 30여 명을 초청해 체험 프로그램과 무료 강습을 진행하기도 했다.

