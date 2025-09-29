결을 달리한 완주-전주통합 조속한 결단 촉구

완주군의회, 주민투표 반대라며 6자 회담 결과에 유감 표명

유희태 군수, 갈등 조기 종식 위한 행안부의 여론조사 결단 요구

완주군의회는 29일 기자회견을 열고 "행정안전부 장관은 조만간 주민투표를 포함한 최종 결정을 내리겠다고 하고, 김관영 도지사는 주민투표 일정을 직접 제시하며 이미 결정된 것처럼 발언해 군민들에게 불필요한 혼란과 잘못된 신호를 준 무책임한 행위다”고 주장했다. 완주군의회 제공

유희태 군수가 29일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "통합과 관련한 더 이상의 혼란을 막기 위해 법적 최종 결정권을 가진 행안부 장관이 결단을 내려줄 것을 강력히 요청한다"고 밝혔다. 완주군 제공

완주군의회와 유희태 완주군수가 완주-전주통합과 관련해 완주군민의 갈등을 조기에 종식시켜야 한다고 한목소리를 내면서도 그 방법에 대해서는 온도차를 나타냈다.

완주군의회는 지난 25일 국회에서 열린 ‘완주·전주 행정통합 6자회담’ 과 관련해 , “군민의 뜻을 존중하지 않은 주민투표 강행은 또 다른 갈등의 불씨가 될 뿐이다"며, 주민투표 회부에 반대 입장을 29일 밝혔다.

유의식 의장을 포함한 11명 의원 전원은 이날 기자회견을 갖고 "행정안전부 장관은 조만간 주민투표를 포함한 최종 결정을 내리겠다고 하고, 김관영 도지사는 주민투표 일정을 직접 제시하며 이미 결정된 것처럼 발언해 군민들에게 불필요한 혼란과 잘못된 신호를 준 무책임한 행위다”고 주장했다.

군의회는지방분권균형발전법상 “통합 권고 시 행안부 장관은 반드시 지방의회의 의견을 들어야 하며, 주민투표는 장관이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에만 예외적으로 가능한 절차임에도 의회를 배제한 것은 민주주의 원칙을 훼손한 것이다"고 비판했다.

군의회는 이날 입장문에서 △통합 권고 시 반드시 완주군의회 의견 청취 △군민 대의기관인 의회 의견 존중 △국가사업 통합 연계 중단 △상생협력사업 합의 이행 등 4개 요구사항을 제시했다.

유희태 완주군수도 이날 기자회견을 통해 전주·완주 통합 논의를 둘러싼 갈등과 혼란을 조속히 매듭짓기 위해 법적 최종 결정권자인 행정안전부 장관의 책임 있는 결단을 촉구했다.

유 군수는 “여론조사를 통해 군민 대다수가 반대하면 통합 논의를 중단해야 한다는 그동안의 입장에서 한 치도 변함이 없다”며 “더 이상의 혼란을 막기 위해 법적으로 최종 결정권을 가진 행정안전부 장관이 결단을 내려줄 것을 강력히 요청한다”고 말했다.

유 군수가 주민갈등의 최소화를 위해 기존에 주장하던 선 여론조사의 필요성을 내세우기는 했으나 어떤 방식이든 공정하고 투명하게 추진돼야 한다고 밝혀 주민 갈등 최소화를 위한 행안부의 조속한 결단에 방점을 뒀다.

