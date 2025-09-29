장수군 장계면지사협, 고독사 예방 ‘소풍마사’ 프로그램 운영

장수군 장계면 지역사회보장협의체(공동위원장 조장호·임재성)는 29일 한국마사회 장수목장 말 요양소에서 고독사 위험자를 대상으로 정서적 지지와 사회적 교류를 돕는 ‘소풍마사’ 프로그램을 운영했다고 밝혔다.

장계면 ;소풍마사; 프로그램. /사진제공=장수군

이번 프로그램은 장계면이 추진 중인 고독사 예방·관리 사업인 ‘한 끼 동행 프로젝트’의 일환으로 마련됐다.

‘한 끼 동행 프로젝트’는 고독사 위험자와 협의체 위원이 짝을 이뤄 식사를 함께하며 사회적 단절을 해소하는 맞춤형 사업이다.

참가자들은 말 쓰다듬기, 빗질하기, 먹이주기, 산책하기 등 교감 활동을 통해 정서적 위안을 얻었으며, 이어 협의체 위원들과 함께 점심을 나누며 대화를 나눴다.

임재성 민간위원장은 “말과의 교감을 통해 대상자들이 웃음을 되찾고 정서적 안정을 얻길 바라며 앞으로도 고독사 예방 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

조장호 면장은 “동물 교감과 식사를 통해 활력을 되찾고 사회적 유대감을 형성하는 계기가 되길 바란다”며 “맞춤형 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

