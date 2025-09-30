국내 유일 종자산업 박람회 김제서 열린다

2025 국제종자박람회 10월 22∼24일 개최

90여 개 기업 참여⋯수출 목표 총 81억 원

지난해 열린 2024국제종자박람회 전시장에서 정성주 시장 등 관계자들이 성공 개최를 위한 의지를 다지고 있다. 김제시 제공

국내 유일의 종자산업 박람회인 ‘2025 국제종자박람회’가 오는 10월 22일부터 24일까지 3일간 김제시 백산면 민간육종연구단지 일원에서 개최된다.

농림축산식품부와 전북특별자치도, 김제시가 공동 주최하고 한국농업기술진흥원이 주관하는 ‘2025 국제종자박람회는 우리나라 품종의 우수성을 전세계에 알리고, 종자산업을 미래 성장산업으로 육성하기 위해 매년 개최되고 있다.

올해로 9회를 맞는 이번 박람회는 '씨앗하나, 세상을 바꾸는 힘(One seed, Change the world)'란 슬로건 아래, 민간육종연구단지 내 종자기업과 전·후방기업 등 90여 개 기업이 참여하며, 해외바이어 초청과 수출상담 지원을 강화해 총 81억 원 규모의 종자 수출 실현을 목표로 하고 있다.

김제시는 박람회의 성공적 개최를 위해 3차례의 조직위원회 회의를 통해 종합 실행 계획을 점검하고 준비현황을 면밀히 확인하는 한편, 안전관리계획 등도 수립했다.

박람회의 핵심인 전시포(4ha)에는 총 370여 품종을 정식했으며, 전문가의 생육자문을 받아 최상의 상태로 준비하고 있다.

또한, 종자기업의 수출 활성화를 위해 지난 8월 25일부터 2주간 온라인 사전 수출상담회를 진행했으며, 박람회 종료 후인 10월 27일부터 2주간 온라인 사후 수출상담회도 예정되어 있다.

정성주 시장은 “국·내외 바이어와 관람객을 맞이하기 위해 철저히 준비중이며, 이번 박람회가 국내 우수품종을 세계에 널리 알리고 종자산업의 미래가치를 확산하는 중요한 계기가 될 것이다.”고 말했다.김제=강현규 기자

