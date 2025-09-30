해외에서도 통했다…익산농협 생크림 찹쌀떡, 미국 현지 인기 입증

2억 1000만 원 규모 재수출길…지난 6월 첫 수출 물량의 7배

익산농협이 30일 하나로마트 평화점에서 생크림 찹쌀떡 2차 미국 수출 선적식을 진행하고 있다./사진 제공=익산농협

김병옥 익산농협 조합장

지난 6월 첫 수출 이후 미국 현지에서 큰 호응을 얻은 익산농협(조합장 김병옥) 생크림 찹쌀떡이 다시 한 번 수출길에 올랐다.

이번 재수출은 미국 내 매진 사례와 꾸준한 주문 요청에 힘입은 것으로, 해외에서도 생크림 찹쌀떡이 통한다는 것을 입증했다는 평가다.

익산농협은 지역 농산물을 활용한 차별화된 맛과 품질로 미국 소비자들의 입맛을 사로잡았다.

특히 SNS와 온라인 리뷰를 통해 입소문이 확산되면서 ‘K-디저트’로서의 위상이 한층 높아지고 있다.

30일 익산농협 하나로마트 평화점에서 진행된 재선적 물량은 약 21만 개(컨테이너 2대 분량)으로 금액으로 환산하면 2억 1000만 원 규모다.

이는 첫 수출 물량의 7배에 달하는 것으로, 미국 서부권 캘리포니아와 동부권 뉴저지 등 총 17곳에 납품될 예정이며 향후 납품처가 더욱 확대될 것으로 예상된다.

김병옥 조합장은 “첫 수출의 빠른 소진과 재주문은 현지에서의 입지를 확인한 것”이라며 “이번 재수출은 생크림 찹쌀떡의 글로벌 경쟁력을 보여주는 결정적 증거”라고 강조했다.

이어 “미국뿐 아니라 향후 홍콩, 태국, 러시아 등 다양한 국가로의 수출 확대를 통해 K-디저트의 중심이 되겠다”고 다짐했다.

한편 익산농협은 생크림 찹쌀떡 외에도 명품고추장과 쑥찰떡, 쑥송편, 4색 가래떡 등 새로운 제품군을 해외 시장에 선보일 준비를 하고 있으며, 이를 통해 한국 전통과 트렌드를 결합한 K-푸드의 글로벌 위상을 더욱 강화한다는 계획이다.

