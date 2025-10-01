2025 세계유산축전 2일 고창 고인돌공원서 개막, 22일까지 계속

“22일간 고인돌·갯벌과 함께하는 체험·교육·이벤트의 향연”

고창군, ‘2025 세계유산축전 고인돌, 고창갯벌’ 개막식 조형물. 사진제공=고창군

고창군(군수 심덕섭)과 고창군세계유산보존협의회(위원장 박현규)는 오는 2일 저녁 7시 고창읍 죽림리 고인돌공원 특설무대에서 ‘2025 세계유산축전 고인돌, 고창갯벌’ 개막식을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 개막식에는 세계유산과 더불어 살아가는 죽림리 매산마을 주민과 갯벌마을 주민을 비롯해 관람객 1000여 명이 함께한다. 또한 세계유산축전을 주관하는 국가유산청, 심덕섭 고창군수, 조민규 고창군의회 의장, 윤준병 국회의원, 이귀영 국가유산진흥원장 등 주요 내빈이 참석해 의미를 더한다.

행사는 2000년 12월 유네스코 세계유산에 등재된 고창 죽림리 고인돌군을 배경으로 ‘고창의 보물, 사람과 자연을 그리다’를 주제로 펼쳐진다. 고창농악보존회의 길놀이와 동리문화사업회의 판소리 공연, 고창초등학교 늘푸른 합창단의 무대가 서막을 열고, 이어 고인돌과 갯벌의 세계유산 가치를 담은 주제영상과 전문 무용수들의 퍼포먼스가 관객의 눈과 귀를 사로잡는다.

고창군 관계자는 “고인돌과 고창갯벌은 인류 공동의 유산으로서 세계적으로 인정받은 소중한 자산”이라며 “이번 개막식이 세계유산의 가치를 느끼고 특별한 감동을 경험할 수 있는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

한편, ‘2025 세계유산축전 고인돌, 고창갯벌’은 오는 10월 22일까지 21일간 고창고인돌공원과 고창갯벌 일원에서 진행된다. 대표 프로그램으로는 고인돌의 역사와 문화를 체험하는 현장 수업형 ‘고인돌 세움학교’, 전기차 탐방과 함께하는 생태해설 ‘고창갯벌 탐조여행’ 등이 마련돼 남녀노소 누구나 세계유산을 몸소 체험할 수 있도록 꾸려질 예정이다.

