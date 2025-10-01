제5회 여산문화상 김진형 이사장, 김재희 수필가 선정

제5회 여산문화상 수상자 (왼쪽부터) 김진형 전통마을 이사장, 김재희 수필가/사진=여산장학재단 제공

제5회 여산문화상 수상자로 김진형 (사)전통마을 이사장과 김재희 수필가가 선정됐다.

여산문화상은 여산장학재단 국중하 이사장이 2021년 사재 5억 원을 재단에 기탁해 만들어진 문화예술활동 지원사업이다.

여산문화상 운영위원회(위원장 김남곤)는 지난달 24일 운영위원회를 열고 제5회 여산문화상 수상자를 선정했다고 1일 밝혔다.

조미애 심사위원장은 “전북 문화예술 발전을 위해 헌신하고 계시는 두 분에게 여산문화상을 드리게 되어 뜻깊다”며 “두 분의 문화적 업적과 헌신적인 사회 문화 활동을 높이 평가했다”고 평했다.

김진형 전통마을 이사장은 2013년부터 전통문화마을 이사장으로 활동하고 있다. 2021년 청년문화예술인상(문화예술 동행상)을 제정해 운영하고 있다. 특히 학교예술강사 지원사업 등 학생들의 문화예술 향유를 위한 다양한 프로그램을 기획해 사회적 일자리 창출에 앞장서고 있다.

김진형 이사장은 “이 상을 만들어 주신 국중하 회장님께 진심으로 감사드린다”며 “상의 취지에 누가 되지 않도록 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

김재희 수필가는 2002년 수필과 비평으로 등단한 뒤 2006년 전북일보 신춘문예 수필이 당선되면서 본격적으로 문단활동을 시작했다. 수필집 <그 장승이 갖고 싶다> <꽃가지를 아우르며> <하늘밥> <쉬어가는 물레방아> 등을 펴냈다. 행촌수필과 전북수필 편집위원 등을 역임하며 지역 수필문학 발전에 기여했다.

김재희 수필가는 “좋은 인성을 간직한 문인이 되고자 노력하겠다”며 “단 한 줄의 글에 고민하고 한편의 작품에 온 힘을 쏟아 넣는 열정을 품겠다”는 소감을 전했다.

시상식은 오는 11월 8일 오후 2시 여산재에서 열린다.

여산문화상은 전라북도 문화예술인의 창작 의욕을 고취하는 데 목적을 두고 전문 문화예술인으로서 뛰어난 창작활동을 이어가고 있는 문화‧예술인을 수상자로 선정해 매년 시상하고 있다. 상금은 500만원이다.

