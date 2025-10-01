전주 삼천남초 별무리책숲도서관 개관

아이들에게 꿈을 주는 미래형 공간 혁신 선도

1일 전주 삼천남초등학교 별무리책숲도서관 개관식에서 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다.

전주 삼천남초등학교 별무리책숲도서관이 문을 열었다.

1일 개관식에는 채선영 전주교육지원청 교육장을 비롯해 전북특별자치도교육청 관계자, 시·도의원, 삼천2동장, 관내 교장단 등이 참석해 도서관 개관을 축하했다.

전주삼천남초 별무리책숲도서관은 미래형 학교도서관 공간 혁신의 모범 사례로, 1층 독서쉼터가 있는 현관에서 등굣길에 자연스럽게 도서관으로 들어와 책을 읽고 교실로 이동할 수 있도록 설계했다.

또한 점심시간, 방과 후, 하교 시간에도 가까이에서 도서관을 접할 수 있게 했으며, 내부 공간은 학생·학부모·교직원들의 의견을 반영해 완성됐다. 특히 도서관 입구에서 아이들의 창의력을 자극하는 칭찬고래 거울과 따뜻하게 맞이하는 큰 곰 인형은 눈길을 끈다.

이날 개관식은 전주삼천남초 사물놀이 동아리 ‘도듬’의 축하 공연으로 시작됐다. 이어 창고로 사용되던 1층 공간이 어떻게 변화했는지를 소개하는 경과보고, 테이프 커팅과 기념 촬영 후 새로 바뀐 도서관을 직접 둘러보는 시간을 가졌다.

김진 교장은 “학교 환경이 바뀌면 아이들의 심성과 꿈도 아름답게 자라난다. 학교에 일찍 오는 아이들을 위해 오전 8시부터 도서관을 개방했는데, 책 읽는 시간이 늘어나고 아이들이 도서관을 좋아해서 행복하다"며 "전북교육청을 비롯해 많은 분들의 관심과 지원에 진심으로 감사드린다”고 전했다.

