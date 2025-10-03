[추석특집] 전북 정치는 전성기 전북 현안은 과도기

전북정치 최대 전성기 평가

그러나 주요현안 제자리 또는 후퇴

지방선거, 다시 표 달라는 단체장들

고향의 미래에 대해 고민하는 한가위

올해 추석 명절은 고향을 찾은 전북도민들이 부모세대와 함께 지역의 미래에 고민하는 연휴가 될 전망이다.

정치 이야기를 꺼내지 않는 가정 내 분위기 속에서도 전북현안이 명절 화두가 된 배경에는 정치인의 성장이 곧 전북의 성장이라 믿었던 도민들의 실망감이 커졌기 때문이다.

1일 재경 전북도민들의 의견을 종합하면, 전북 정치는 유례없는 전성기를 맞은 것과 반대로 전북현안은 과도기에 있다는 말들이 주를 이뤘다.

한마디로 정치인은 성장하지만, 지역은 퇴보하는 아이러니한 상황이 벌어지고 있다는 것이다.

특히 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 들어선 이재명 정부에선 내각에 전북 출신 인사들이 대거 기용되면서 막혔던 현안이 뻥 뚫릴 것으로 기대됐다.

하지만 뚜껑을 열어보니 현실은 달랐다. 전북은 설상가상으로 자중지란을 겪으면서 모든 주요 현안이 갈등요소로 떠올랐다. 집안싸움을 보는 정부와 기업들은 전북을 매력적인 투자처로 보기 어렵다고 평가하고 있다.

새만금 국제공항은 서울행정법원의 판단으로 인해 착공을 고작 2개월 남긴 시점에서 사업에 제동이 걸렸다. 새만금 매립 사업도 마찬가지다.

새만금 사업 시작 전부터 있었던 환경 논란은 30년 이상 새만금을 그 범인으로 지목하면서 관리수위를 낮추려는 움직임이 일고 있다.

새만금과 똑같이 30년 이상 현안으로 묵혀버린 전주·완주 행정통합 논의도 마찬가지다. 통합 논의 과정에서 전북 전체의 파이를 키우기 위한 아이디어는 제시되지 못했으며, 오히려 찬반 갈등을 지역정치권이 조장하면서 논의가 퇴색됐다.

노을대교 역시 공사비 부족으로 조달청 입찰 공고에 단 하나의 기업도 참여하지 않았다. 군산항은 토사 매몰 문제를 해결하지 못하면서 무역항으로써 구조적 한계에 직면했지만, 대책은 요원한게 현실이다.

새만금 신항은 배후부지 재정전환이 이뤄지지 않으면서 이대로 가면 항만 기능에 큰 손실이 불가피하다.

도내 정치인의 약진이 도민들의 기대와 달리 정치인이나 고위공직자 개인의 성공에 그쳤다는 지적이 나오는 까닭이다.

전북정치권과 전북출신 고위공직자의 성공이 곧 '전북의 성공'을 이끌 것이란 기대가 무너진 것도 도내출신 정치인의 존재감은 커지고 있는 반면 정작 지역은 인구·교육·일자리·경제 등 거의 모든 분야에서 낙후가 눈에 보일 정도로 빨라졌기 때문이다.

지난달 말 기준 전북 인구는 172만 명 수준으로 1년 새 2만 명이 줄었다. 고향을 찾는 이들이 작아지는 고향에 희망을 보지 못하는 이유도 바로 여기에 있다.

이 같은 전북의 실정에도 현역 단체장과 정치인들은 내년 지방선거에서 다시 자신들에게 표를 달라고 호소하고 있다.

