신관사또 납시오⋯남원시, 추석 연휴 광한루원서 특별공연
UPDATE 2025-10-02 16:56 (Thu)
신관사또 납시오⋯남원시, 추석 연휴 광한루원서 특별공연

최동재 웹승인 2025-10-02 14:04 수정 2025-10-02 14:04

10월 4·7·8일 3일간 진행, 전통과 현대 어우러져

신관사또 부임행차 공연 모습/사진=남원시

추석 명절에 전통 공연이 남원을 물들인다.

남원시는 오는 4일과 7~8일, 광한루원 일원에서 ‘신관사또 부임행차’ 상설공연을 펼친다고 2일 밝혔다.

신관사또 공연은 조선시대 새로 부임한 사또의 행렬을 재현한 것으로, 위풍당당한 행차와 익살스러운 육방, 기생의 춤사위가 어우러져 남녀노소가 즐길 수 있는 볼거리다.

이번 무대에는 관객이 함께 참여하는 프로그램도 마련돼 가족 단위 관람객에게 더 큰 재미를 선사할 예정이다.

시 관계자는 “추석 연휴를 맞아 고향을 찾은 귀성객과 국내외 관광객들에게 남원만의 전통과 흥을 선사할 것”이라며 “앞으로도 문화관광 콘텐츠를 다양하게 개발해 풍성한 즐길 거리를 제공하겠다”고 밝혔다.

#남원시
최동재 dongj0103@naver.com
