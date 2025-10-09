제27회 김제지평선축제 화려한 개막...12일까지 계속

지난 8일 벽골제에서 열린 제27회 김제지평선축제 개막식. 김제시 제공

제27회 김제지평선축제가 한가위 추석 연휴에 맞춰 지난 8일 성대하게 막을 올렸다.

대한민국 명예 문화관광축제인 제27회 김제지평선축제는 '축제의 빛, 지평선을 밝히다'라는 슬로건으로 오는 12일까지 벽골제를 중심으로 김제시 일원에서 다채로운 프로그램과 풍성한 먹거리, 화려한 야간 공연 등 총 63개 프로그램을 준비해 방문객들의 오감을 사로잡는다.

지난 8일 다이나믹듀오 등의 개막식 축하공연과 화려한 불꽃놀이인 파이널 멀티미디오쇼 등으로 축제의 성공 개최를 기원하며 시작된 올해 김제지평선축제는 추석연휴 온 가족이 함께 즐길 수 있는 뜻 갚은 시간이 될 것으로 예상된다.

한가위 가족오락관, 싸리콩이 달고나 만들기, 가족 단위로 팀을 이루어 참여할 수 있는 요리경연 프로그램 등 한층 확대한 가족형 체험 프로그램들로 특별한 추억을 선사할 것으로 기대되기 때문이다.

단야광장을 중심으로 구성된 유니버셜 스튜디오도 축제의 중심 이슈로 주목받고 있다. 단야설화와 샌드아트 애니메이션 상영관을 비롯해 멀티플렉서(실감미디어) 체험관과 4D체험관이 마련돼 아이들과 가족 단위 방문객에게 큰 호응을 얻고 있다.

또한, 마중거리의 음식부스, 맛집장터의 읍면동 특화음식과 관내 맛집들, 아궁이 쌀밥 짓기와 지평선 굽스, 떡볶이 마을이 있는 싸리콩이 빌리지, 신정문에 위치한 농특산물판매 공간인 명품장터에서는 김제의 풍요로움과 고향의 맛을 느낄 수 있다.

정성주 시장은 “이번 지평선축제는 부모, 아이 모두가 오고 싶고, 함께 즐기고 싶은 축제로 만들기 위해 가족 특화 프로그램에 집중하고 체험과 참여형 축제로 풍성하게 준비했다.”며 “온 가족이 함께 김제 벽골제에서 소중한 추억을 많이 만들어 가시길 바란다.”고 전했다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지