진안군, 오는 11일 ‘웰컴투 마이산, 별별 소원의 밤’ 행사 연다

오는 11일 오후 4시부터 7시까지 마이산 명인명품관 야외광장 일원에서 ‘웰컴투 마이산, 별별 소원의 밤’ 행사가 열린다.

재즈와 뮤지컬이 어우러진 소원음악회로 시작하는 이날 행사는 직접 만든 소원등(所願燈)을 들고 가을 저녁 마이산을 가족, 연인, 친구와 함께 걷는 ‘소원라이트퍼레이드’로 절정을 맞는다. 신령스러운 기운이 깃든 마이산의 야경 속에서 행진하며 '저마다의 간절한 소원'을 비는 행사다.

현장에는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 부스가 마련된다. 손끝으로 소망을 빚는 ‘소원등 만들기’와 ‘소원 스톤아트’, 운세를 가볍게 점쳐보는 ‘소원 타로점’이 대표적이다. 특히 소원등 만들기와 소원 타로점은 ‘진안고원 행복상품권’으로 현장에서 체험비를 페이백해줘 플리마켓과 먹거리부스에서 바로 사용할 수 있도록 해 큰 호응이 기대된다. 페이백은 지역 상권과 축제의 즐거움을 자연스럽게 연결하려는 취지로 마련된다.

퍼레이드 관련 이벤트도 진행된다. 퍼레이드 사전 신청자에게는 현장에서 진안군 굿즈가 주어지고, 퍼레이드에서 찍은 인증사진을 개인 SNS에 업로드하면 상품을 받을 수 있다. 행사 분위기를 생생히 전하고, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 방식으로 현장의 열기를 온라인으로 확장하자는 취지다. 기념 상품은 한정 수량으로 현장 제공된다.

정난경 관광과장은 “마이산의 가을 풍경이 가장 아름다운 시간대에 음악과 빛, 소망이 어우러지는 특별한 저녁을 준비했다”며 “많은 분들이 편안한 복장으로 찾아와 함께 걷고, 서로의 소원을 응원하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

마이산의 가을을 오롯이 느낄 수 있는 참여형 야간 축제인 이번 행사에 참여하면 가족이나 연인 또는 친구와 특별한 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.

