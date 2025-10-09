[사설] 가을축제 봇물, 정체성 확립·주민 참여가 과제

유난히 길었던 추석 연휴가 아쉽게 지나갔다. 그래도 다시 축제의 계절이다. 10월, 전국 곳곳에서 가을축제가 풍성하게 열린다. 전북에서도 지난 8일 막을 올린 김제 지평선축제와 임실 N치즈축제를 시작으로 군산 시간여행축제, 정읍 구절초꽃축제, 순창 장류축제, 남원 흥부제, 부안 붉은노을축제, 익산 천만송이 국화축제, 고창 모양성제 등 지역을 대표하는 가을축제가 줄줄이 이어진다. 어디를 가든, 발에 채이는 게 축제다.

그야말로 지역축제 홍수 시대다. 각 지자체는 ‘내 고장의 문화와 자연경관, 특산물 등을 널리 알려 지역에 활력을 불어넣자는데 축제의 목적이 있다’고 강조한다. 문화체육관광부에서도 ‘대한민국 대표 문화관광축제 지원사업’을 통해 지역축제 세계화 전략을 추진하고 있다. 축제의 브랜드 가치를 높여 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 방법을 적극 모색해야 한다.

축제의 성패는 정체성 확립과 차별화된 프로그램, 그리고 주민 참여에 달려 있다. 우선 지역 고유의 문화와 역사·예술적 특성을 축제에 반영해서 방문객들에게 차별화된 경험을 제공해야 한다. 주민참여도 관건이다. 축제의 주인은 당연히 지역주민이어야 한다. 어떤 식으로든 지역의 잔치마당에 주민들이 적극 참여해야 한다. 그런데 지자체의 축제 준비는 성수기 천정부지로 몸값이 치솟는 유명 대중가수 모시기 경쟁에서부터 시작된다. 대행업체까지 내세워 그 경쟁을 돈질로 뚫어낸 지자체들이 마치 승전보를 전하듯 온갖 수단을 동원해 초대 가수 알리기에 열을 올린다. 대중에게 인지도가 높은 유명 연예인을 불러오는 게 방문객을 늘리는 데 가장 효과적인 방법이라고 판단했을 것이다. 부인할 수는 없지만, 수위를 한참이나 넘었다. 축제의 정체성은 아예 포기한 것처럼 보인다. 축제를 알리는 각종 홍보물은 온통 초대 가수 이름과 사진으로 채워진다. 주객이 전도됐다. 정작 주역이어야 할 주민들은 조명 밖에서 서성일뿐이다.

인기 연예인들을 대거 초청해 잔치판을 북적이게 만들어도 절대 전국적인, 세계적인 지역축제가 될 수 없다. 축제의 성과는 일부 연예인이나 상인이 아닌 지역 주민들에게 돌아가야 한다. 지자체가 당장의 방문객 감소에 신경 쓰지 않고, 오직 우리 지역에서만 즐길 수 있는 색깔 있는 잔치판을 다시 만들어 주민들과 함께 선보일 날을 기대한다.

