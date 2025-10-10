완주군, 정주형 농촌유학 모델 구축한다

교육발전특구 연계, 숙소‧생활공간 리모델링, 프로그램 운영비 지원

완주군

완주군이 운주농촌유학센터를 ‘정주형 농촌유학 모델’ 로 우뚝 세운다.

군은 올해 교육발전특구사업비 5000만 원을 투입해 유학생 숙소 및 생활공간을 리모델링하고, 교육·체험 프로그램을 지원해 농촌유학생들이 안정적 환경 속에서 학습과 생활을 병행할 수 있도록 한다고 밝혔다.

완주군에 따르면 운주농촌유학센터는 2020년 설립 이후 도농이 함께 성장하는 교육 공동체의 중심으로 자리 잡았다. 현재 11명의 유학생이 생활하고 있으며, 운주중학교 재학생의 42.8%가 유학생일 정도로 지역 공교육 활성화에 힘이 되고 있다.

센터는 특히 학부모를 위한 귀농·귀촌 설명회와 가족 단위 단기 체류 프로그램, 지역 관광 체험을 연계해 생활인구 확대와 지역경제 활성화로 이어지게 했다.

이러한 성과는 전국적인 관심으로 이어져 지난달 25일 충청북도 옥천교육지원청 교육장과 관내 유·초·중·고 교장단, 학부모 등 60여 명이 운주농촌유학센터의 운영 사례를 살피기도 했다.

완주군은 이러한 성과를 기반으로 행정안전부 ‘고향올래사업’ 으로 국비 10억 원을 확보해 2027년까지 운주농촌유학센터를 추가 건립한다.

유희태 완주군수는 “운주농촌유학센터는 아이들이 자연 속에서 꿈을 키우고, 마을과 함께 배우는 미래형 교육의 터전”이라며 “교육발전특구사업과 연계해 농촌유학을 지역 교육혁신과 정주인구 확산의 모범사례로 발전시켜 학부모와 가족이 함께 머무는 정주형 농촌유학을 선도할 것”이라고 밝혔다.

